Беларусь могут дисквалифицировать на 'Евровидении 2021': подробности скандала

Группу "Галасы ЗМеста" из Беларуси могут лишить участия на международном конкурсе "Евровидение 2021". Это связано с тем, что их песня "Я научу тебя" не соответствует правилам мероприятия.

Как сообщили в Европейском вещательном союзе, они хорошо изучили композицию участников и приняли решение, что она ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Поэтому песня в нынешнем виде не может участвовать в "Евровидении" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также отмечается, что реакция окружающих на трек рискует подорвать репутацию ЕВС.

"Я научу тебя плясать под дудочку", "Я научу тебя ходить по струночке", "Поспи за плугом – ночь в разгаре. Еще далеко до звезды. Пусть пашут лошади в угаре, а ты не порти борозды", – поют солисты группы "Галасы ЗМеста".

Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС. Если это требование не будет выполнено, то Беларусь будет дисквалифицирована в этом году.

Добавим, что изменения нужно внести оперативно – до 15 марта.

Напомним, "Галасы ЗМеста" – это проект КВНщиков. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве выступал за команду КВН "Эскадрон гусар". Новый проект Дмитрия "Галасы ЗМеста" появился осенью 2020 года как ответ на августовские события.

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