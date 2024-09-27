Известную украинскую певицу Кристину Соловий оправдали за громкое высказывание, что предыдущее название города Черноморск, которое оно носило до 2016 года, Ильичевск – "полная х*йня". Артистка выступила с мощной речью в суде, где объяснила: прежнее наименование населенного пункта было связано с Лениным, "являющимся устойчивым символом и пропагандой коммунистического террора".

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Об этом 31-летняя исполнительница рассказала в своем Instagram. Звезда показала документы, свидетельствующие о закрытии ее дела об административном правонарушении.

"Я убеждена, что община города Черноморск является сознательной и визионерской, которая в авангарде одной из первых после Революції Гідності начала процесс деколонизации, чтобы творить будущее Украины с новыми смыслами. 26 июля 2024 года в предисловии к песне "Черноморец" я почувствовала неистовую ярость от трагедии, что украинский город столько лет носил имя террориста Ильича Ленина. Эта ненависть вербализовалась собственно в лексику, которая мне, как литературоведы по специальности, в данный момент показалась наиболее уместной", – объяснила певица.

В своем выступлении Кристина Соловой акцентировала внимание на том, что появилась в суде не как обвиняемая, а патриотка своей Родины. По словам знаменитости, она стала жертвой отдельных граждан нашей страны, до сих пор испытывающих тоску по коммунизму.

Находясь в зале суда, артистка уверенно заявила: "Пришла на это слушание не столько защитить свою честь, как защитить честь нашего государства, независимость которого восстановлена в 1991 году после 70 лет преступного режима, который установил преступник Ильич Ленин".

Напомним, 27 июля Кристина Соловий попала в скандал из-за своего выступления в Черноморске Одесской области. Тогда артистка публично заявила: прежнее название города, Ильичевск – "полная х*йня". Из-за нецензурного высказывания на звезду составили протокол по ст. 173 КУоАП, предусматривающий мелкое хулиганство.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что брат Кристины Соловий встал на защиту Украины.

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