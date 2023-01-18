Помочь семьям погибших в Днепре: Андрей Бедняков продает футболку с автографом легендарного Пеле. Фото

14 января 2023 года в Днепре произошла трагедия, которую вряд ли когда-либо забудет мир. Украинские звезды шоу-бизнеса всеми силами пытаются помочь пострадавшим в теракте, спровоцированном Российской Федерацией. Телеведущий Андрей Бедняков также присоединился к батальону неравнодушных. Он выставил на аукцион футболку с автографом короля футбола Пеле.

Видео дня

Об этом Бедняков сообщил в Instagram. Шоумен отметил, цель аукциона – благотворительная. Мужчина хочет помочь детям, которые остались сиротами в результате трагедии в Днепре (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Аукцион в поддержку семей погибших во время ракетного удара России по дому в Днепре. А точнее – все деньги пойдут детям, которые потеряли родителей во время этого террористического акта", – проинформировал Андрей в личном блоге.

Чтобы стать участником аукциона, следует сделать вклад в размере 500 гривен. Количество раз для участия – неограниченное. Ведущий подчеркнул, что он подарит футболку сборной Украины с подписями всех футболистов тому, кто сделает самый большой донат. Имя победителя Бедняков объявит во время прямого эфира в Instagram 20 января.

"Если не хотите футболку, но хотите помочь – можете переводить сколько захотите. Ваши 50 гривен – в самое сердце", – написал под постом артист. Украинцы поддержали инициативу знаменитости, поблагодарив Андрея за доброе сердце и всеобщую работу, которая приведет нашу страну к победе.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Джамала выставила на аукцион пианино, с помощью которого написала все свои альбомы. Певица назвала музыкальный инструмент, без преувеличения, самой ценность вещью и огласила стартовую цену. Ставки принимаются до 19 января 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!