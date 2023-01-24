''Мисс Украина Вселенная'' продала обожженные крылья национального костюма за впечатляющую сумму: на что потратят деньги

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась, что ее роскошный национальный костюм "Воин света", который модель демонстрировала на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", послужит на пользу ВСУ. Его крылья были проданы на аукционе за немаленькую сумму, которая поможет реабилитации защитников.

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Торги прошли 22 января в США в присутствии украинских воинов. Об этом звезда рассказала в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

За обожженные крылья от костюма, созданного украинскими дизайнерами, Виктория Апанасенко выручила $10 100 (373 тысяч гривен). Средства потратят на протезы и реабилитацию военнослужащих.

"Наибольший донат за крылья составил $10 100. Эти средства пойдут на протезы и реабилитацию для наших военных. Очень радуюсь, что эти крылья помогут облегчить жизнь наших защитников", – написала Виктория Апанасенко.

Торги прошли при поддержке постоянного представительства Украины в ООН, генерального консульства Украины в Нью-Йорке и Всемирного конгресса украинцев.

Как известно, костюм "Воин света" символизирует борьбу украинского народа с тьмой. В его основе – образ воинствующего Архангела Михаила, защищающего с мечом Украину. Изюминкой наряда стали механические крылья, которые двигались во время позирования модели.

Лук был создан украинским дизайнером Лесей Патокой. Над ним модельер работала четыре месяца в условиях отключений света и обстрелов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на конкурсе Апанасенко удивила выходом в вечернем платье от Ивана Фролова. Наряд выглядел изящно и нес в себе понятный смысл.

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