Барабанщик Rammstein швырнул торт россиянину в лицо во время новогоднего концерта. Эпическое видео

Новогодний концерт вокалиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, что состоялся в Таиланде в рамках его сольного тура Meine Welt Tour, обернулся неожиданным сюрпризом для фаната из России. Прямо во время выступления барабанщик коллектива Джо Летц со всей силы швырнул торт в лицо россиянину.

Как отмечали некоторые туристы из страны-агрессора, такой поступок музыканта несколько испортил общее впечатление от шоу. Видео с инцидентом быстро завирусилось на просторах росмедиа.

Стоит отметить, что характерным признаком тура Тилля Линдеманна является эпатажность, которой удается достичь с помощью театральных перформансов и неожиданных поворотов. Одним из таких стало решение барабанщика Rammstein бросить десерт ярко-желтого цвета в толпу фанатов. А поскольку, по данным пропагандистских медиа, основной частью аудитории были именно отдыхающие из РФ, один из них и "поймал" торт лицом.

Однако на этом сюрпризы от артистов не закончились. В какой-то момент музыкального шоу Тилль Линдеманн вышел на сцену с емкостью, где лежала рыба, и начал швырять ее в фанатов.

На ролике можно заметить, что поклонники не были в восторге от обоих элементов перформанса. Толпа недовольно выкрикивала, когда в них что-то бросали со сцены.

