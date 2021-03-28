Бабкин – об изменах жене: эту привычку было страшно менять. Интервью

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который не так давно признался в изменах жене Снежане, дал откровенное интервью о личной жизни.

Почему артист изменял и как отреагировали на эту новость его поклонники, Бабкин рассказал эксклюзивно в материале для OBOZREVATEL. Также музыкант признался, какое самочувствие у него после двух сложных операций на глазах, и что прогнозируют ему врачи. Помимо этого, Сергей поведал, сколько понадобится еще денег для повторных манипуляций из-за редкого заболевания глаз.

– Поздравляем вас с успешно пройденной операцией! Расскажите, как ваше самочувствие сейчас? Что прогнозируют врачи?

– Самое главное, что мы успели провести все оперативно. Через месяц было бы уже поздно, так сказал врач в Вене. И он ничего бы уже не смог сделать. Все очень благоприятно сложилось. Процесс восстановления будет продолжаться 2 месяца. Уже сейчас я ощущаю колоссальные изменения – снял очки и читаю все без них. Неделю назад прошел обследование в Украине и наши врачи, увидев результат, были просто в шоковом восторге, чему я бесконечно рад!

– Как восстанавливаетесь после операции? Что противопоказано делать, и что частично ограничено? Как поменялась ваша жизнь после сложных процедур?

– После операции я 2 дня носил специальные очки и все! Нам в Украине это сложно понять. Но в Вене все по-другому: там другие возможности, иное оборудование, которое позволяет тебе через 3-4 дня идти в зал, сниматься под ярким светом, нырять, идти в баню и т.д. Это просто космос!

– Вы писали, что операция, работа врачей, препараты и т.д. обошлись вам в 15 тысяч евро. В сумму же не входила реабилитация? Сколько в общем вам стоили вместе с перелетами эти все манипуляции? И сколько еще понадобиться денег для повторной процедуры в Вене?

– Пока на все мы потратили 15 тысяч евро, это что касается Вены. Было очень много всего в Украине, но это мы не успевали считать. Предстоит еще одна поездка в Вену, и к этой сумме плюс 7-8 тысяч евро.

– Вы рассказывали, что большую часть зрения потеряли. Сколько нужно времени, чтобы восстановить?

– Зрение восстановилось сразу же через 2 дня после операции и еще идет процесс. Я сейчас вижу, как раньше.

– Чем будете в ближайшее время удивлять поклонников? Что готовите?

– Мой новый сингл "Вона знає". Сейчас рождается идея видео к этой песне, а позже приступим к ее съемкам. Еще 2 сингла уже готовы. Также собираемся сыграть концерт с группой 5'nizza в Киеве. Помимо этого, есть идея сделать концертную программу с оркестром. Очень много творческих планов!

– У многих звезд шоу-бизнеса очень плотный график работы. Хватает ли времени на семью? Как чаще всего проводите время вдвоем с супругой? С детьми?

– Мы выстраиваем график так, чтобы уезжать на 2-3 дня, а потом возвращаться. Мы с супругой очень много времени проводим с семьей, поскольку родные для меня всегда на первом месте. А со Снежкой мы 24/7 вместе на протяжении 10 лет, поскольку она мой директор, менеджер. Все графики, тайминги, организации и т.д. – это все на ней. Мы так привыкли, нам это нравится и получаем огромное удовольствие друг от друга.

– Ваши дети, глядя на вас с супругой, мечтают также стать артистами? Или у них другие увлечения?

– Наши дети не хотят быть артистами. У них свой выбор, собственная жизнь и путь. Артур себя еще ищет. Веселина хочет быть визажистом. Но это все так быстро меняется, что пока рано говорить. Они будут теми, кем должны быть. И мы не имеем права влезать, а уж тем более переубеждать.

– Поделитесь впечатлениями об участии в "Лиге смеха"? Это ваш первый опыт в качестве тренера? И почему выбрали именно вас?

– Мы давно хотели друг друга: и вот все получилось! Я кайфую так, что не могу передать вам даже на словах! Такой крутейший опыт, он абсолютно новый для меня. Это совсем другая сцена: тут не так, как в театре, в музыке, совершенно по-другому. С каждым эфиром я все меньше волнуюсь и все больше влюбляюсь в это магическое пространство.

– Чем будете удивлять зрителей во время выступлений с командами? Будет ли у вас какая-то фишка, которая отличает вас от других тренеров?

– Моя фишка – это мои команды. Без преувеличения – они лучшие! Я мечтал о том, чтобы именно эти участники выбрали меня, и они это сделали! Мы – одно целое, очень чувствую их, а они меня.

Изюминка в наших командах, если можно так назвать, в искренности. Я никогда ничего не играю в жизни, и даже в кресле "Лиги смеха" максимально честен со всеми. Пускай эти выходы на шоу и маленькие, но мне хочется, чтобы они были максимально яркими. Удивлять нужно в первую очередь себя, и тогда другие удивятся. Вот этим я и занимаюсь со своими ребятами: себя удивляем и радуем.

– По вашему мнению, почему многие партнеры в паре предают и изменяют?

– Я не хочу рассуждать о других, всегда говорю о себе. Потому что это было моей привычкой.

Я так жил ДО... И потом погнал по инерции, потому что менять привычку – это казалось страшно. Это как будто поменять жизнь, а как это сделать, я не знал. Чтобы поменять привычную жизнь, надо иметь огромную смелость, а в этом мне помогла Снежана. Она – мой Ангел, мой маяк! Я кардинально изменил свою жизнь и это мой бесценный опыт. Теперь я имею право говорить об этом.

– Почему вы решили с супругой рассказать о ваших семейных проблемах на публику?

– Проблем не бывает, это полученный опыт. Мы ничего не решали и не планировали. Стратегии – это не про нас, если вы еще этого не поняли. Это произошло случайно. Но все случайности не случайны. Мы давно поняли, что готовы об этом рассказать и по чуть-чуть говорили об этом. Поэтому для нас это не было эффектом "вау": все поклонники, которые с нами давно, знали это из сотни разных моих интервью.

Как отреагировали? Честно – это не мое дело. Каждый отреагировал в меру своих убеждений. Самое главное, что этой правдой мы дали понять людям, что любые трудности – это рост. Любую боль можно трансформировать и забрать из нее энергию для своего роста и развития. И полетели сотни писем благодарности в наш адрес! Мы сами прошли эту ситуацию 10 лет назад. Сейчас у нас все идеально! Если мы таким открытием чем-то поможем людям что-то осознать, буду безгранично рад! Я за открытость, честность со своим зрителем, мне важна эта связь. Это видно из моего творчества, из жизни. А остальные – пусть проходят мимо. Главное – мимо своей жизни не пройти!

Напомним, Бабкин усыновил сына жены Снежаны от первого брака Артура, когда ребенку было 8 месяцев. 11 мая 2008 года пара повенчалась, а спустя год они расписались в ЗАГСе. В 2010-м в семье появилась долгожданная девочка, которую назвали Веселиной. Ради близких Сергей завязал с алкоголем. Летом 2019 года музыкант в третий раз стал отцом. Он присутствовал при рождении сына Елисея.

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