Бабкін – про зради дружині: цю звичку було страшно міняти. Інтерв'ю

Популярний український музикант Сергій Бабкін, який нещодавно зізнався, що зраджував дружину Сніжану, дав відверте інтерв'ю про особисте життя.

Чому артист зраджував і як відреагували на цю новину його шанувальники, Бабкін розповів ексклюзивно в матеріалі для OBOZREVATEL. Також музикант зізнався, яке самопочуття у нього після двох складних операцій на очах, і що прогнозують йому лікарі. Крім цього, Сергій розповів, скільки знадобиться ще грошей для повторних маніпуляцій через рідкісне захворювання очей.

– Вітаємо вас із успішно пройденою операцією! Розкажіть, як ваше самопочуття зараз? Що прогнозують лікарі?

– Найголовніше, що ми встигли провести все оперативно. Через місяць було б уже пізно, так сказав лікар у Відні. І він нічого б уже не зміг зробити. Все дуже сприятливо склалося. Процес відновлення триватиме 2 місяці. Уже зараз я відчуваю колосальні зміни – зняв окуляри і читаю все без них. Тиждень тому пройшов обстеження в Україні і наші лікарі, побачивши результат, були просто в шоковому захваті, чому я безмежно радий!

– Як відновлюєтеся після операції? Що протипоказано робити, і що частково обмежено? Як змінилося ваше життя після складних процедур?

– Після операції я 2 дні носив спеціальні окуляри і все! Нам в Україні це складно зрозуміти. Але у Відні все по-іншому: там інші можливості, інше обладнання, яке дозволяє тобі через 3-4 дні йти в зал, зніматися під яскравим світлом, пірнати, йти в лазню і т.д. Це просто космос!

– Ви писали, що операція, робота лікарів, препарати тощо обійшлися вам у 15 тисяч євро. У суму не входила реабілітація? Скільки загалом вам коштували разом з перельотами ці всі маніпуляції? І скільки ще знадобитися грошей для повторної процедури у Відні?

– Поки на все ми витратили 15 тисяч євро, це що стосується Відня. Було дуже багато всього в Україні, але це ми не встигали рахувати. Має бути ще одна поїздка до Відня, і до цієї суми плюс 7-8 тисяч євро.

– Ви розповідали, що більшу частину зору ви втратили. Скільки потрібно часу, щоб відновити?

– Зір відновився відразу ж через 2 дні після операції і ще йде процес. Я зараз бачу, як раніше.

– Чим найближчим часом дивуватимете шанувальників? Що готуєте?

– Мій новий сингл "Вона знає". Зараз народжується ідея відео до цієї пісні, а пізніше візьмемося до її зйомок. Ще 2 сингли вже готові. Також збираємося зіграти концерт із гуртом 5'nizza в Києві. Крім цього, є ідея зробити концертну програму з оркестром. Дуже багато творчих планів!

– У багатьох зірок шоу-бізнесу дуже щільний графік роботи. Чи вистачає часу на сім'ю? Як найчастіше проводите час удвох із дружиною? З дітьми?

– Ми вибудовуємо графік так, щоб їхати на 2-3 дні, а потім повертатися. Ми з дружиною дуже багато часу проводимо з сім'єю, оскільки рідні для мене завжди на першому місці. А зі Сніжкою ми 24/7 разом протягом 10 років, оскільки вона моя директорка, менеджерка. Усі графіки, таймінги, організації тощо – це все на ній. Ми так звикли, нам це подобається і отримуємо величезне задоволення одне від одного.

– Ваші діти, дивлячись на вас із дружиною, мріють також стати артистами? Чи в них інші захоплення?

– Наші діти не хочуть бути артистами. У них свій вибір, власне життя і шлях. Артур себе ще шукає. Веселина хоче бути візажисткою. Але це все так швидко змінюється, що поки рано говорити. Вони будуть тими, ким повинні бути. І ми не маємо права влазити, а тим паче переконувати.

– Поділіться враженнями про участь у "Лізі сміху"? Це ваш перший досвід як тренера?

– Ми давно хотіли одне одного: і ось усе вийшло! Я кайфую так, що не можу передати вам навіть на словах! Такий крутий досвід, він абсолютно новий для мене. Це зовсім інша сцена: тут не так, як у театрі, в музиці, зовсім по-іншому. З кожним ефіром я дедалі менше хвилююся і дедалі більше закохуюся в цей магічний простір.

– Чим дивуватимете глядачів під час виступів із командами? Чи буде у вас якась фішка, яка відрізняє вас від інших тренерів?

– Моя фішка – це мої команди. Без перебільшення – вони найкращі! Я мріяв про те, щоб саме ці учасники обрали мене, і вони це зробили! Ми – одне ціле, дуже відчуваю їх, а вони мене.

Родзинка в наших командах, якщо можна так назвати, в щирості. Я ніколи нічого не граю в житті, і навіть у кріслі "Ліги сміху" максимально чесний з усіма. Нехай ці виходи на шоу і маленькі, але мені хочеться, щоб вони були максимально яскравими. Дивувати потрібно в першу чергу себе, і тоді інші будуть здивовані. Ось цим я і займаюся зі своїми командами: себе дивуємо і тішимо.

– На вашу думку, чому багато які партнери в парі зраджують?

– Я не хочу говорити про інших, завжди говорю про себе. Тому що це було моєю звичкою.

Я так жив ДО... І потім погнав по інерції, тому що міняти звичку – це здавалося страшно. Це ніби поміняти життя, а як це зробити, я не знав. Щоб змінити звичне життя, треба мати величезну сміливість, а в цьому мені допомогла Сніжана. Вона – мій Ангел, мій маяк! Я кардинально змінив своє життя і це мій безцінний досвід. Тепер я маю право говорити про це.

– Чому ви вирішили з дружиною розповісти про ваші сімейні проблеми на публіку?

– Проблем не буває, це отриманий досвід. Ми нічого не вирішували і не планували. Стратегії – це не про нас, якщо ви ще цього не зрозуміли. Це трапилося випадково. Але усі випадковості не випадкові. Ми давно зрозуміли, що готові про це розповісти і потроху говорили про це. Тому для нас це не було ефектом "вау": всі шанувальники, які з нами давно, знали це з сотні різних моїх інтерв'ю.

Як відреагували? Чесно – це не моя справа. Кожен відреагував у межах своїх переконань. Найголовніше, що цією правдою ми дали зрозуміти людям, що будь-які труднощі – це зростання. Будь-який біль можна трансформувати й забрати з нього енергію для свого зростання й розвитку. І полетіли сотні листів подяки на нашу адресу! Ми самі пройшли цю ситуацію 10 років тому. Зараз у нас все ідеально! Якщо ми таким відкриттям чимось допоможемо людям щось усвідомити, буду безмежно радий! Я за відкритість, чесність зі своїм глядачем, мені важливий цей зв'язок. Це видно з моєї творчості, з життя. А решта – нехай проходять повз. Головне – повз свого життя не пройти!

Нагадаємо, Бабкін усиновив сина дружини Сніжани від першого шлюбу Артура, коли дитині було 8 місяців. 11 травня 2008 року пара повінчалася, а через рік вони розписалися в РАГСі. У 2010-му в сім'ї з'явилася довгоочікувана дівчинка, яку назвали Веселіна. Заради близьких Сергій зав'язав із алкоголем. Влітку 2019 року музикант втретє став батьком. Він був присутній під час народження сина Єлисея.

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