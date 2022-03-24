Артисты 'Дизель Студио' обратились к беларусским военным: не идите с войной в Украину, а защищайте от общего врага. Видео

Артисты коллектива "Дизель Студио" записали эмоциональное видеообращение к беларусским военным, в котором призвали их не идти в Украину с войной. Они отметили, что украинцы и беларусы никогда не воевали друг с другом.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале "Дизель Студио". Актеры шоу сказали, что руководство Беларуси хочет втянуть своих военных в войну, поэтому призвали не подчиняться приказам. В случае, если беларусских бойцов заставят пересечь границу, коллектив просит сдаться или защищать Украину от общего врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В видеообращении приняли участие Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Дмитрий Танкович и Юлия Мотрук-Зайченко.

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"В нашем шоу три беларуса и за все 7 лет существования шоу мы никогда с ними не ссорились. Поэтому я прошу вас братья беларусы – не идете к нам войной. Вы нас любите, а мы обращаемся к вам – не нападайте на Украину. Мы очень хотим и верим в мир. И очень надеемся: вы тоже за мирное будущее наших стран", – сказали актеры шоу.

"Сегодня нам нужно объединиться. Объединиться против зла. Воины Беларуси – не воюйте с украинцами! Даже если вас заставят перейти границу, то совершите мужественный поступок – сдайтесь. Здесь к вам отнесутся с достоинством. Ребята, не делайте неисправимую ошибку – не идите сюда! Или приходите защищать Украину от общего врага", – отметили артисты коллектива.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актер Егор Крутоголов после начала полномасштабной войны России против Украины перешел в общении на украинский язык. Он признался, что раньше считал себя ущемленным, а теперь понимает: наш язык – это оружие.

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