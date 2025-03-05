Украинский балетмастер-предатель из Херсона Сергей Полунин, с 2018 года открыто поддерживающий диктатора Владимира Путина и набивший его лицо на груди, объявил о своем желании изменить гражданство и покинуть Россию. Он снова оказался в центре внимания из-за новой серии провокационных заявлений и решений, в частности, из-за новой татуировки с еврейской звездой Давида на виске.

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Этот тату указывает на возможное изменение его взглядов, а также намекает на изменение гражданства. В Instagram артист заявил, что "израильский паспорт вскоре был бы отличным".

Танцовщик отметил, что, несмотря на положительный опыт в России, он теперь ищет новое место для себя и своей семьи. Он также подчеркнул, что хочет построить "самую современную и совершенную инфраструктуру для балета", заявив об амбициозных планах на будущее. По словам артиста, он хочет создавать новые балетные и танцевальные шоу, включая инновационные ледовые шоу, которых "еще не видели".

"Я защищаю россиян, Путина и евреев", – подчеркнул Полунин, добавив, что его цель – "создать лучшие балетные и танцевальные представления нового поколения".

Сергей Полунин ранее не раз высказывался в поддержку Путина. В 2019 году он заявил, что "Лев разорвет всех, кто обидит Путина!" и даже призвал своих сторонников молиться за диктатора, называя русского руководителя "лидером всей планеты". Все эти высказывания вызвали негодование среди украинцев и международного сообщества. Однако недавно Полунин заявил, что "душа не на месте" и решил покинуть Россию, объяснив это тем, что "моя миссия в России выполнена".

Он написал, что "мое время у России прошло", объяснив это тем, что "душа чувствует себя не там, где должна быть". Он поблагодарил РФ за то, что эта страна дала ему возможность реализоваться как артисту, и отметил, что в настоящее время чувствует, что его миссия в России завершена.

Ранее OBOZ.UA писал, что Полунин после побега из России засветился в компании Шона Пенна и заговорил о "секретной встрече" между РФ и США. Дополнительно он пожаловался на власти России, которые якобы отклонили его предложение провести "переговоры".

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