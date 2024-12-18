Артист балета Полунин, набивший татуировку Путина, заявил, что покидает Россию, и рассказал о выполненной 'миссии'

Уроженец Херсона, хореограф-пропагандист Сергей Полунин, набивший три татуировки с лицом российского диктатора Владимира Путина, заявил, что покидает РФ. Приспешник Кремля, упорно защищавший главу страны-террористки от "отрицательной энергетики", объяснил свое решение в соцсетях.

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"Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время – и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на многие годы, огромная помощь мне была оказана", – написал он в сообщении.

По словам Полунина, в РФ он создал много "фантастических представлений". Главное, отметил путинист, там он встретил свою жену, сыграл свадьбу и стал отцом младшего сына. "В России очень добрый, очень человечный народ, – цинично заявил хореограф. – Куда поедем, пока неясно, надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте. Семья была счастлива и было интересно. Относитесь с любовью друг к другу. Люди заслуживают, чтобы их любили. Простите за то, что мог или не смог сделать, но я еще пригожусь".

Напомним, бывший солист украинской Национальной оперы Полунин родился в Херсоне. Став на сторону РФ, танцор видел своей миссией "примирить Украину, Россию и Запад". После этого предатель свел некоторые свои татуировки, связанные с Родиной, в частности украинский тризуб. В 2018-м Полунин набил портрет Путина, а уже после полномасштабного вторжения добавил в "картину" два новых изображения военного преступника.

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