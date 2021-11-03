Солистка Artik & Asti впервые прокомментировала уход из группы. Видео

Вокалистка Artik & Asti Анна Дзюба пояснила свое решение покинуть группу тем, что сейчас участникам дуэта "пора идти своими дорогами". Она поблагодарила коллегу и по совместительству музыкального продюсера Артема Умрихина за все, чего они достигли вместе.

Дзюба и Умрихин прокомментировали распад поп-группы в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись разговора была опубликована в YouTube в среду, 3 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Дзюба ничего не рассказала о конфликтах, которые, по данным СМИ, якобы происходили между музыкантами.

Она подтвердила, что коллектив прекратил свое существование в том составе, в котором выступал 10 лет.

"Вы знаете, никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы оба встретились, выросли и достигли очень больших результатов. Я благодарна Артику за все, что мы сделали вместе, за все, что ми прошли. Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – завила 31-летняя певица.

Она добавила, что "время покажет", как сложится судьба их группы после творческого "разрыва".

"По поводу будущего – ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше", – сказала Дзюба.

Интересно, что за несколько недель до этого Дзюба и Умрихин давали интервью, в котором мужчина заявил: он не исключает варианта, что артистка уйдет. Певица в свою очередь оценивала вероятность того, что коллектив поссорится, в 1%.

Позже Умрихин отметил, что несмотря на решение вокалистки он относится к ней "только позитивно" и восхищается ее талантом. Музыкант пожелал бывшей коллеге успехов.

"Все-таки 10 лет – это гигантский срок. К сожалению, все невечно", – заявил продюссер.

Artik & Asti – украинская группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Умрихиным, который предложил сотрудничество вокалистке Дзюбе.

Умрихин из Запорожья, а Дзюба из Черкасс. Музыканты переехали в Россию и долгое время работали там.

2 ноября 2021 года стало известно, что коллектив распался.

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