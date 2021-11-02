Солистка Artik & Asti ушла из группы после 10 лет совместной работы

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Солистка Artik & Asti ушла из группы после 10 лет совместной работы

Музыкальный продюсер Artik & Asti, по совместительству участник дуэта Артем Умрихин удивил поклонников новостью об изменениях в составе украинской поп-группы. Он заявил, что вокалистка Анна Дзюба покидает коллектив после 10 лет совместной работы.

Соответствующее заявление он сделал на личной странице в Instagram. "Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным. Давно вокруг этого ходили слухи и догадки, но теперь могу подтвердить официально – Аня покидает группу Artik & Asti", – написал Артём Умрихин (Artik) (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Артем Умрихин и Анна Дзюба.
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По его словам, Анна приняла решение развиваться дальше самостоятельно. Он отметил, что продолжит свою творческую деятельность, несмотря на уход коллеги.

Анна Дзюба и Артем Умрихин из Artik & Asti.

Стоит добавить, что после объявления новости о распаде, певица Анна Дзюба закрыла свой профиль в Instagram.

Закрытый профиль певицы в социальной сети.

Умрихин поблагодарил Анну и анонсировал новый состав группы.

"Хочу выразить благодарность Ане. Вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу", – заинтриговал музыкальный продюсер.

Первые совместные фото дуэта.

К слову, в этом году Artik & Asti празднует свое десятилетие. В выпуске для программы "ЖВЛ", которая выходит на 1+1, участники коллектива признались, что в первое время, когда создавался дуэт, им было тяжело.

"Было тяжело. В какой-то момент я не понимала, точно ли это то, что мы делаем – классно?", – сказала Анна.

Первое выступление группы в Киеве.

Вскоре они приняли решение выходить за пределы Украины и стали предлагать свои песни за границей. Их треки начали попадать в российские ротации и Артем с Анной переезжают в Россию, где их карьера стремительно пошла в гору.

Первое выступление группы в Москве (2012 год).

Несмотря на головокружительный результат, участники группы не забывают об Украине. Анна отмечает, что для нее "дом особенное место, куда она приезжает и чувствует себя маленьким ребенком".

Интересен тот факт, что Артик и Асти в интервью заявляли, что даже не думают расходиться. На тот момент Анна говорила, что не думает о сольной карьере, а Артем хоть и загружен делами в продюсерском центре, дуэт считает своим главным делом.

Анна Дзюба и Артем Умрихин из Artik & Asti.

"У нас все круто, у нас пик успеха, зачем куда-то уходить. Но, Артем говорил, что в любой момент я могу, подойди и сказать, что мне надоело (речь об уходе из группы, – Ред.). Одно другому не мешает, можно быть хорошей мамой, женой и замечательным артистом", – говорила в интервью Анна Дзюба.

Коротко про группу:

  • Artik & Asti – украинская группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным. Мужчина задумал новый музыкальный проект, однако ему нужна была вокалистка, и тогда он наткнулся на запись Анны Дзюбы и вскоре предложил сотрудничество.

  • Состав группы: Артем Умрихин из Запорожья. Сотрудничал с Юлией Савичевой, Анной Седаковой, Иваном Дорном и другими; Анна Дзюба из Черкасс. С детсва увлекалась музыкой и записывала свои песни.

  • Популярные хиты: "Девочка танцуй", "Грустный дэнс", "Истеричка", "Под гипнозом", "Все мимо", "Никому не отдам", "Тебе все можно", "Москва не верит слезам", "Номер 1" и другие.

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