Арми Хаммера обвинили в каннибализме: кто его бывшая жена и есть ли у них дети

Американский актер Арми Хаммер, которого ранее заподозрили в каннибализме, уже не впервые попадает в громкие скандалы. Так, в прошлом году артиста уличили в интимной БДСМ-переписке с россиянкой. Вскоре после этого знаменитость объявил о разводе с женой Элизабет Чемберс.

Так, пара прожила в браке десять лет и воспитывала двоих детей. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, что известно о бывшей жене Хаммера, а также о подробностях их развода.

Бывшая жена Арми Хаммера – Элизабет Чеймберс – американская телеведущая и фотомодель. Она родилась 18 августа 1982 года в Сан-Антонио (штат Техас, США). У женщины есть английские, ирландские и шотландские корни. В раннем возрасте переехала в Калифорнию, а затем – в Колорадо, и обучалась в обоих штатах.

Элизабет начала карьеру фотомодели в раннем возрасте и достигла больших успехов к 16-летнему возрасту, поучаствовав в модных показах Fendi и снявшись для журнала Seventeen Magazine. Принимала участие в кулинарных шоу на ТВ, является владельцем сети пекарен Bird Bakery в Техасе.

22 мая 2010 года Элизабет вышла замуж за актера Арми Хаммера, с которым она встречалась до этого 3 года. 1 декабря 2014 года у супругов родилась дочь Харпер Грейс Хаммер, а 17 января 2017 года – сын Форд Дуглас Арманд Хаммер. Пара подала на развод в июле 2020 года. Вероятной причиной, по информации западных СМИ, стала продолжительная интимная переписка актера с русской девушкой, которую слили в сеть.

Отметим, что сама россиянка рассказывала, что познакомилась с Хаммером в соцсети Instagram. По ее словам, женатый актер предлагал ей нестандартное онлайн-общение, включающее в себя фото и видео в стилистике БДСМ, секс-текстинг и прочее. К слову, девушка также предоставила доказательства общения с Арми. Она также утверждала, что жена актера знала об их общении.

Позже стало известно, что именно Чемберс стала инициатором развода с Хаммером. В графе "причина разрыва" она использовала формулировку "непримиримые разногласия". В заявлении Элизабет также указала, что хотела бы получить приоритетную опеку над их с Хаммером детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер Арми Хаммер после скандала с каннибализмом отказался от главной роли в фильме Shotgun Wedding.