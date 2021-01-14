Армі Гаммера звинуватили в канібалізмі: хто його колишня дружина і чи є в них діти

Американський актор Армі Гаммер, якого раніше запідозрили в канібалізмі, уже не вперше потрапляє в гучні скандали. Зокрема, торік артиста викрили в інтимному БДСМ-листуванні з росіянкою. Згодом після цього знаменитість оголосив про розлучення з дружиною Елізабет Чемберс.

Пара прожила в шлюбі десять років і виховувала двох дітей. З огляду на це OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що відомо про колишню дружину Гаммера, а також про подробиці їхнього розлучення.

Колишня дружина Армі Гаммера – Елізабет Чемберс – американська телеведуча і фотомодель. Вона народилася 18 серпня 1982 року в Сан-Антоніо (штат Техас, США). У жінки є англійське, ірландське та шотландське коріння. У ранньому віці переїхала до Каліфорнії, а потім – у Колорадо, навчалася в обох штатах.

Елізабет почала кар'єру фотомоделі в ранньому віці та досягла великих успіхів до 16-річного віку, взявши участь у модних показах Fendi й знявшись для журналу Seventeen Magazine. Брала участь у кулінарних шоу на ТБ, є власницею мережі пекарень Bird Bakery в Техасі.

22 травня 2010 року Елізабет вийшла заміж за актора Армі Гаммера, з яким вона зустрічалася до цього три роки. 1 грудня 2014 року в подружжя народилася донька Гарпер Ґрейс Гаммер, а 17 січня 2017 року – син Форд Дуґлас Арманд Гаммер. Пара подала на розлучення в липні 2020 року. Ймовірною причиною, за інформацією західних ЗМІ, стало тривале інтимне листування актора з російською дівчиною, яке злили в мережу.

Зазначимо, що сама росіянка розповідала, що познайомилася з Гаммером у соцмережі Instagram. За її словами, одружений актор пропонував їй нестандартне онлайн-спілкування, що передбачало обмін фото і відео у стилістиці БДСМ, секс-текстинг та інше. До речі, дівчина також надала докази спілкування з Армі. Вона стверджувала, що дружина актора знала про їхнє спілкування.

Пізніше стало відомо, що саме Чемберс стала ініціатором розлучення з Гаммером. У графі "причина розриву" вона використала формулювання "непримиренні розбіжності". У заяві Елізабет також указала, що хотіла б отримати пріоритетну опіку над їхніми з Гаммером дітьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор Армі Гаммер після скандалу з канібалізмом відмовився від головної ролі у фільмі Shotgun Wedding.