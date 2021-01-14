Арми Хаммер отказался от главной роли в фильме после скандала с каннибализмом

Американский актер Арми Хаммер после скандала с каннибализмом больше не претендует на главную роль в фильме Shotgun Wedding.

О решении отказаться сыграть партнера Дженнифер Лопес в новой ленте актер заявил в среду, 13 января, пишет Shotgun Wedding.

Причиной решения Хаммер назвал то, что не может оставить своих детей на четыре месяца для съемок за рубежом.

"Я не отвечаю на эти бредовые заявления, но в свете злобных и ложных онлайн-атак против меня я не могу оставить своих детей на 4 месяца и уехать на съемки в Доминиканскую Республику", – сказал он.

Представители студии Lionsgate прокомментировали решение актера. Там отметили, что это была его инициатива, поэтому кинопроизводителям не оставалось ничего, кроме как поддержать Хаммера.

"Учитывая, что съемки должны скоро начаться, Арми попросил разрешить ему выйти из проекта, и мы поддерживаем его в этом решении", – отметили в Lionsgate.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американского актера Арми Хаммера заподозрили в каннибализме после того, как в сети появилась переписка, которую артист предположительно вел с некой женщиной.