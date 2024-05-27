Антон Лирник, который после 24 февраля 2022 просил помощи у Путина, засветился с украинской актрисой Катей Кузнецовой. Фото

Скандальный украинский ведущий Антон Лирник, который частично строил карьеру в России и после полномасштабного вторжения уехал за границу, засветился на свежих снимках с проукраинской актрисой Екатериной Кузнецовой. На фото киевлянка вместе с ведущим позирует на улицах Валенсии, Испания.

На фотографиях изображен также любимый Кузнецовой – российский бизнесмен Макс Аплин, который поддерживает Украину и давно проживает на острове Тенерифе. Рядом с Лирником его третья жена Марина, а на плечах он держит их дочь Марфу. Фото появились в Insta-stories актрисы.

Как известно, Антон Лирник родился в Кропивницком. До 24 февраля 2022 года он объединял работу в Украине, в частности, был тренером в Лиге Смеха в 2015-2017 годах, с деятельностью в России – был частью проекта Comedy Club, а также ведущим развлекательных программ.

После полномасштабного вторжения знаменитость перебрался из России в Турцию. В марте 2022 года Лирник записал видеообращение к российскому диктатору Путину. Он заявил, что якобы украинская сторона предоставит зеленый коридор для жителей Волновахи. Из-за своих действий Лирник нарвался на волну критики. Детальнее – в нашем материале.

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