Звезда "Сватов" Кошмал показала трехлетнего сына. Фото

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", показала фото сына Михаила, которому уже три года. Звезда редко делится снимками своего ребенка, но в этот раз поделилась, как вместе с мальчиком отдыхала в горах.

Фотографию 27-летняя знаменитость обнародовала в личном аккаунте в Instagram. Она также показала красивый горный пейзаж и написала: "То є любов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Актрису и ее ребенка сфотографировали во время прогулки в горах. Анна и Михаил позировали в теплых курточках, а в руках у мальчика был детский зонтик.

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Можно предположить, что актриса вместе с семьей проводила отпуск в Карпатах. В сторис Кошмал также опубликовала кадр, как ее муж нес сына на плечах.

Напомним, что Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Личность своего избранника и даже его имя она тщательно скрывает, однако известно, что мужчина занимается бизнесом.

Уже летом 2018 года украинская актриса родила первенца – сына Мишу. Кошмал говорила, что во время беременности поправилась на 18 килограмм.

Коротко о знаменитости:

Анна Кошмал – 27-летняя киноактриса родом из Киева. В детстве занималась хореографией: сперва балетом, затем бальными танцами, а после – спортивными. Также посещала музыкальную школу.

Закончила Киевское эстрадно-цирковое училище. Широкую известность получила благодаря роли Жени Ковалевой в телесериале "Сваты".

Также снималась в украинских сериалах "Танец бабочки", "Слуга народа", "Балерина", "Дочки-мачехи", "Перекрестки", "Даша", "Село на миллион", "Папик" и др..

Как писал OBOZREVATEL, ранее телеканал 1+1 показал официальный трейлер седьмого сезона сериала "Сваты". Валентина Будько появилась в ролике с разбитым носом и синяком под глазом.