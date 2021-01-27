Звезда сериала 'Сваты' впервые показала, как выглядела во время беременности

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" 26-летняя Анна Кошмал поделилась с поклонниками снимками, на которых впервые показала, как выглядела во время беременности.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram-stories. Так, знаменитость тщательно скрывает свою личную жизнь и редко публикует кадры с семьей.

Известно, что Кошмал зимой 2017 года вышла замуж. 28 июня 2018 года родился сын Михаил. Актриса решила впервые поделиться снимками периода, когда была беременна.

На одном из фото кинозвезда предстала в спортивном наряде, который обтягивал ее большой округлившийся живот. По словам Кошмал, во время беременности она поправилась на 18 кг. Девушка веган, поэтому ей не пришлось худеть после родов и лишний вес ушел сам.

На другом кадре знаменитость показалась в длинном платье, которое также хорошо подчеркнуло ее фигуру в период беременности. Актриса отметила, что для нее материнство – самое большое счастье на свете.

"Никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью", – написала Кошмал.

Напомним, Анна Кошмал – это украинская киноактриса. Известность получила благодаря роли Жени Ковалевой в пятом и шестом сезонах телесериала "Сваты", за которую была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию "Телетриумф".

Кроме того, за 2017 год на телеэкраны вышли сериалы с ее участием "Танец бабочки", "Слуга народа", "Балерина", "Дочки-мачехи", "Перекресток", "Даша" и "Село на миллион-2". Анна Кошмал считается одной из самых популярных и востребованных молодых украинских актрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса Анна Кошмал впервые поделилась с поклонниками фото со своим мужем. Ранее знаменитость тщательно скрывала его.