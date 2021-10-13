Валя Будько с разбитым носом и новые актеры: вышел первый трейлер "Сваты-7"

Сериал "Сваты" получит продолжение уже в ближайшее время. Так, телеканал 1+1 обнародовал первый официальный трейлер седьмого сезона.

В эфире канала был показан короткий ролик с эпизодами, которые войдут в "Сваты-7", передает OBOZREVATEL. Особенно запоминающимися были кадры Валентины Будько с разбитым носом и синяком под глазом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Создатели продолжения сериала обещают новые курьезные приключения главных героев: семей Будько и Ковалевых, а также их детей и внуков. Появятся в произведении и новые персонажи и актеры.

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Уже известно, что в продолжении "Сватов" один из эпизодов отправит зрителей в прошлое, где героями станут молодые Иван и Валентина Будько.

Режиссерами выступили Андрей Яковлев и Михаил Савин. Последний также написал сценарий продолжения сериала.

Источник видео – 1+1:

Напомним, что изначально планировалось снять 16 серий "Сватов-7", однако "из-за коронавируса и геополитических процессов" их будет около девяти. Об этом заявлял российский актер Федор Добронравов. Где-то шесть эпизодов были сняты на территории Беларуси.

Украинский комедийный сериал "Сваты" принадлежит студии "Квартал 95".

По его мотивам были выпущены: мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и документальные "Сваты: Жизнь без грима", "Сваты-6: За кадром".

Ранее OBOZREVATEL писал о самых долгожданных кинопремьерах, которые зрители смогут увидеть уже в ближайшее время. Среди них – "Спенсер", "Крик", "Прошлой ночью в Сохо" и перезапуск культового "Один дома".