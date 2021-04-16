Ани Лорак сверкнула подтянутым прессом. Фото
Украинская певица Ани Лорак отправилась на Мальдивы и поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свое подтянутое тело.
Знаменитость позировала на фоне Индийского океана. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, Лорак появилась перед фанатами в ярко-желтых шортах и черном бюстгальтере от купальника, который подчеркнул ее формы. Свой образ певица дополнила стильными солнцезащитными очками и серьгами. Кроме того, звезда распустила волосы и накрутила их.
Пользователи сети оценили стройную фигуру Лорак и засыпали ее комплиментами.
"Какая фигурка! Каролина, вы идеальная", "Такая солнечная", "Какая шикарная", "Не оторвать глаз от вас, Каролина. Любимая солнечная девочка", "Прекрасная! Шикарная фигура", "Такая кудряшка", – пишут люди в комментариях.
Коротко о знаменитости:
Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место.
Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.
Напомним, ранее украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лорак появилась в пикантном образе. Знаменитость сидела на стуле в кружевном наряде, укутавшись в плед.
Также Лорак поделилась с поклонниками снимком, на котором показала подросшую дочь 9-летнюю Софию. Знаменитость вместе с девочкой посетила премьеру своего шоу DIVA в кинотеатре Москвы.