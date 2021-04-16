Ані Лорак блиснула підтягнутим пресом. Фото

Українська співачка Ані Лорак вирушила на Мальдіви і поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала своє підтягнуте тіло.

Знаменитість позувала на тлі Індійського океану. Відповідне фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Лорак з'явилася перед фанатами в яскраво-жовтих шортах і чорному бюстгальтері від купальника, який підкреслив її форми. Свій образ співачка доповнила стильними сонцезахисними окулярами і сережками. Крім того, зірка розпустила волосся і накрутила його.

Користувачі мережі оцінили струнку фігуру Лорак і засипали її компліментами.

"Яка фігурка! Кароліно, ви ідеальна", "Така сонячна", "Яка шикарна", "Не відірвати очей від вас, Кароліно. Улюблена сонячна дівчинка", "Прекрасна! Шикарна фігура", "Така кудряшка", – пишуть люди в коментарях.

Коротко про знаменитість:

Ані Лорак – українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" із композицією "Shady Lady" і посіла друге місце.

Зірка виховує доньку від турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софію.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками відвертими фото. На них артистка в оголеному вигляді, прикрившись лише ковдрою, позувала посеред вулиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL: