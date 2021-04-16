Ані Лорак блиснула підтягнутим пресом. Фото
Українська співачка Ані Лорак вирушила на Мальдіви і поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала своє підтягнуте тіло.
Знаменитість позувала на тлі Індійського океану. Відповідне фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, Лорак з'явилася перед фанатами в яскраво-жовтих шортах і чорному бюстгальтері від купальника, який підкреслив її форми. Свій образ співачка доповнила стильними сонцезахисними окулярами і сережками. Крім того, зірка розпустила волосся і накрутила його.
Користувачі мережі оцінили струнку фігуру Лорак і засипали її компліментами.
"Яка фігурка! Кароліно, ви ідеальна", "Така сонячна", "Яка шикарна", "Не відірвати очей від вас, Кароліно. Улюблена сонячна дівчинка", "Прекрасна! Шикарна фігура", "Така кудряшка", – пишуть люди в коментарях.
Коротко про знаменитість:
Ані Лорак – українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" із композицією "Shady Lady" і посіла друге місце.
Зірка виховує доньку від турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софію.
Нагадаємо, раніше українська співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками відвертими фото. На них артистка в оголеному вигляді, прикрившись лише ковдрою, позувала посеред вулиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лорак з'явилася в пікантному образі. Знаменитість сиділа на стільці в мереживному вбранні, загорнувшись у плед.
Лорак поділилася із шанувальниками знімком, на якому показала підрослу доньку 9-річну Софію. Знаменитість разом із дівчинкою відвідала прем'єру свого шоу DIVA у кінотеатрі Москви.