Ани Лорак снова приехала в Украину. Фото

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, снова приехала в Киев и засветилась на радио "Люкс ФМ".

Соответствующими кадрами артистка поделилась на странице в Instagram-stories. Знаменитость позировала рядом с ведущим Славой Деминым (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на одном из снимков Лорак сидит в наушниках за столом и дает интервью. Она отметила геолокацию радио. На другом фото певица стояла с Деминым в кожаных штанах и куртке черного цвета.

Также Лорак сделала кадр на фоне киевского "ЦУМа" и написала, что ее цель – успеть все. Также она добавила, что готовит для фанатов "много нового, интересного и необычного".

Напомним, что знаменитость уже приезжала в Украину в январе этого года. Тогда она прогулялась улицами Киева и поделилась соответствующими снимками с фанатами.

Ани Лорак – это украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

После посещения оккупированного Крыма Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать, а в СМИ освещали эти события. Поэтому звезда приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор гастролирует и получает премии.

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