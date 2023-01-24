Предательница Ани Лорак анонсировала благотворительный концерт, чтобы помочь ''нуждающимся людям''

Певица Ани Лорак, которая родилась в Черновицкой области, но живет и работает в Российской Федерации, объявила о своем благотворительном концерте. Предательница украинского народа заявила, что выступит в прямом эфире в Instagram. Данная инициатива должна состояться 24 января 2023 года.

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Об этом артистка рассказала в личном блоге. Она предстала перед своей семимиллионной аудиторией в черном тотал-look, кепке и очках. Каролина анонсировала благотворительный концерт после поста на украинском языке, в котором пожаловалась, что ее брату пришлось прятаться в подвале от бомб (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Дорогие друзья, с огромным удовольствием хочу пригласить вас на свой акустический мини-концерт, который пройдет в прямом эфире. Это будет благотворительный концерт. У вас будет возможность помочь нуждающимся людям. Увидимся", – проинформировала фолловеров исполнительница.

Напомним, Ани Лорак до сих пор может называть себя "народной артисткой Украины". Но, по словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, сейчас регистрируется проект закона о преодолении последствий русификации. Он содержит нормы, позволяющие государству лишать подсанкционных лиц званий или орденов.

Вокалистка, несмотря на игнорирование ужасных преступлений страны, в которой она работает и живет, несколько раз упоминала о своей семье в Украине. Она утверждает, что мечтает собраться вместе, как в старые добрые времена.

Как писал недавно OBOZREVATEL, Ани Лорак вспомнила о том, как снималась в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки". Украинцы не на шутку разозлились, высказав свои претензии под роликом. Они подчеркнули: певица больше никогда не сможет заслужить уважение родного народа.

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