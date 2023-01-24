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Предательница Ани Лорак анонсировала благотворительный концерт, чтобы помочь "нуждающимся людям"

Виктория Ряполова
Люди
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Предательница Ани Лорак анонсировала благотворительный концерт, чтобы помочь 'нуждающимся людям'

Певица Ани Лорак, которая родилась в Черновицкой области, но живет и работает в Российской Федерации, объявила о своем благотворительном концерте. Предательница украинского народа заявила, что выступит в прямом эфире в Instagram. Данная инициатива должна состояться 24 января 2023 года.

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Об этом артистка рассказала в личном блоге. Она предстала перед своей семимиллионной аудиторией в черном тотал-look, кепке и очках. Каролина анонсировала благотворительный концерт после поста на украинском языке, в котором пожаловалась, что ее брату пришлось прятаться в подвале от бомб (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Дорогие друзья, с огромным удовольствием хочу пригласить вас на свой акустический мини-концерт, который пройдет в прямом эфире. Это будет благотворительный концерт. У вас будет возможность помочь нуждающимся людям. Увидимся", – проинформировала фолловеров исполнительница.

Предательница Ани Лорак анонсировала благотворительный концерт, чтобы помочь ''нуждающимся людям''

Напомним, Ани Лорак до сих пор может называть себя "народной артисткой Украины". Но, по словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, сейчас регистрируется проект закона о преодолении последствий русификации. Он содержит нормы, позволяющие государству лишать подсанкционных лиц званий или орденов.

Предательница Ани Лорак анонсировала благотворительный концерт, чтобы помочь ''нуждающимся людям''

Вокалистка, несмотря на игнорирование ужасных преступлений страны, в которой она работает и живет, несколько раз упоминала о своей семье в Украине. Она утверждает, что мечтает собраться вместе, как в старые добрые времена.

Как писал недавно OBOZREVATEL, Ани Лорак вспомнила о том, как снималась в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки". Украинцы не на шутку разозлились, высказав свои претензии под роликом. Они подчеркнули: певица больше никогда не сможет заслужить уважение родного народа.

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