Ани Лорак разозлила украинцев ностальгическим постом о съемках на родине

Певица родом из Буковины Ани Лорак, которая умалчивает о войне в родной стране, снова нарвалась на критику украинцев. Артистка вспомнила, как снималась в Украине в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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Предательница украинского народа заявила, что с теплой ностальгией вспоминает те времена. Свой пост в Instagram она опубликовала по случаю Рождества (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"С Рождеством! "Вечера на хуторе близ Диканьки" по мотивам повести Гоголя. С теплотой вспоминаю время, когда работали над этим фильмом" – написала Ани Лорак.

Артистка опубликовала фрагмент фильма, в котором сыграла Оксану. По сюжету героиня пела о собственной красоте.

В комментариях россияне расхвалили исполнительницу, а вот подписчиков из Украины Лорак не на шутку разозлила. Им танцы звезды с сине-желтой тканью под русскоязычные песни не понравились.

"С тех пор многое изменилось. Например, ты предала родину", "Настоящие украинки поют для Украины, а не на Рашку работают. Все налоги идут на ракеты против нашего народа", "Не ностальгируйте и не примазывайтесь ко всему украинского, потому что этот мюзикл, – работа украинских медиа! А вы уже давно сделали свой выбор", "Лицемерная приспособленка, сиди там и не высовывайся", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак в новогоднюю ночь позвонила брату в Украину, где именно происходила очередная террористическая атака россиян. Услышанное из уст собеседника огорчило исполнительницу, но не насколько, чтобы рассказать поклонникам в РФ, какой кровавый режим они поддерживают.

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