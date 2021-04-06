Ани Лорак призналась, что влюблена и засветила кольцо на пальце
Украинская исполнительница Ани Лорак, которая стала "Певицей года" по версии российского журнала, заявила, что на данный момент влюблена, а также у нее "присутствуют бабочки в животе".
Соответствующее заявление знаменитость сделала на премии "Прорыв года". Об этом пишет издание "Собеседник".
Так, появились слухи, что Лорак активно готовится к свадьбе, а помолвка у звезды якобы уже была. На мероприятии журналисты заметили на пальце артистки обручальное кольцо, но свой статус она скрывает.
"Это просто украшение", – объяснила певица.
Напомним, в 2011 году Ани Лорак родила дочь Софию от супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году пара рассталась. Кстати, крестным отцом девочки является российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров.
Ранее Ани Лорак засветилась вместе с бывшим мужем Муратом и дочерью Софией в Москве. Они посетили презентацию трека Sugar подопечной Филиппа Киркорова, певицы Наталии Гордиенко.
Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией Shady Lady и заняла второе место.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
информация о том, что Лорак решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
Пара официально разведена с 31 января 2019 года.