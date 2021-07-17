Ангеле Меркель – 67! Как менялась внешность канцлера

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Ангела Меркель празднует день рождения

Канцлер Германии Ангела Меркель 17 июля празднует день рождения. Самая влиятельная женщина планеты отмечает 67-летие.

Политика называют "железной леди", потому что она умеет избегать и сглаживать любые конфликты. OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялась канцлер ФРГ.

Ангела родилась в 1954 году в семье полицейского и учительницы. Отец Меркель позже стал пастором.

Отец Англелы Меркель участвовал в Первой мировой войне.
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В школе будущая канцлер была отличницей.

Меркель в детстве была озорной

Меркель закончила факультет физики в Лейпцигском университете. На втором курсе она познакомилась со своим первым мужем Ульрихом Меркелем, который стал физиком-теоретиком.

Меркель дважды выходила замуж

Меркель была активисткой молодежной социалистической организации.

У Меркель нету детей

В 1989 году она вступила в партию "Демократический прорыв", а через год присоединилась к Христианско-демократической партии, которую возглавляет много лет.

Меркель любит готовить

В 1998 году Ангела во второй раз вышла замуж за Иоахима Зауэра, который является профессором Берлинского университета имени Гумбольдта.

Меркель носит фамилию первого мужа

Ангела Меркель уже 15 лет возглавляет пост канцлера Германии. На выборы в 2021 году Ангела не подала свою кандидатуру. Женщина 8 раз была лидером рейтинга самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes

Ангелу называют "стальной леди".

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