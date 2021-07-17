Ангеле Меркель – 67! Как менялась внешность канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель 17 июля празднует день рождения. Самая влиятельная женщина планеты отмечает 67-летие.

Политика называют "железной леди", потому что она умеет избегать и сглаживать любые конфликты. OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялась канцлер ФРГ.

Ангела родилась в 1954 году в семье полицейского и учительницы. Отец Меркель позже стал пастором.

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В школе будущая канцлер была отличницей.

Меркель закончила факультет физики в Лейпцигском университете. На втором курсе она познакомилась со своим первым мужем Ульрихом Меркелем, который стал физиком-теоретиком.

Меркель была активисткой молодежной социалистической организации.

В 1989 году она вступила в партию "Демократический прорыв", а через год присоединилась к Христианско-демократической партии, которую возглавляет много лет.

В 1998 году Ангела во второй раз вышла замуж за Иоахима Зауэра, который является профессором Берлинского университета имени Гумбольдта.

Ангела Меркель уже 15 лет возглавляет пост канцлера Германии. На выборы в 2021 году Ангела не подала свою кандидатуру. Женщина 8 раз была лидером рейтинга самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes

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