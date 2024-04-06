Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в физическом насилии над ней и их детьми. Что известно

Голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в физическом насилии над ней и детьми. 4 апреля звезда подала новое заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса, касающееся продолжающейся волокиты пары относительно совместного французского винодельческого завода Château Miraval.

В ней утверждается, что Питт оскорбил ее перед печально известным инцидентом с самолетом в 2016 году, после чего Джоли подала на развод. Об этом сообщает CNN.

По имеющимся данным, Джоли пыталась продать актеру свою часть в винодельческой компании, однако Брэд сорвал переговоры. Он поставил собственные условия экс-жене, среди которых был пункт о подписании соглашения о неразглашении информации об актах насилия, кроме как в суде, ведь это могло повлиять на его репутацию.

"Хотя история физического насилия Питта над Джоли началась задолго до поездки семьи на самолете из Франции в Лос-Анджелес в сентябре 2016 года, этот полет стал первым случаем, когда он применил свое физическое насилие также и к детям", – говорится в заявлении.

Судебная битва за Chateau Miraval бывшей пары началась в 2022 году, когда в феврале Питт подал иск против Джоли за якобы продажу ее доли в винодельне без его согласия – загородного имения площадью 1300 акров, которое супруги приобрели в 2008 году.

Напомним, по словам Джоли, во время скандала в самолете 2016 года Брэд Питт кричал на нее, схватил за голову, толкнул ее в стену ванной комнаты и несколько раз ударил кулаком по потолку самолета. Дети якобы присутствовали во время ссоры и сильно испугались. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Брэд Питт уступил Анджелине Джоли в вопросе опеки над детьми. Трех из шести наследников он с экс-женой усыновил и удочерил.

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