Пятов в костюме Грифона рассказал об участии в шоу 'Маска'. Эксклюзив

В субботу, 30 октября, зрители гипершоу "Маска" рассекретили личность Грифона, исполнившего легендарный хит Queen – "We will rock you". Им оказался вратарь футбольного клуба "Шахтер" – Андрей Пятов.

За кулисами шоу голкипер рассказал, что это его первый вокальный опыт, потому он нервничал на сцене. OBOZREVATEL расспросил спортсмена о его эмоциях во время выступления и выяснил, увидят ли зрители Андрея на сцене еще раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Андрей, долго ли создателям проекта приходилось уговаривать вас поучаствовать в шоу?

Нет (улыбается). Год назад меня было тяжело уговорить, а на этот раз я очень быстро принял решение.

То есть вам предлагали укрыться под маской еще в первом сезоне?

Да, был такой разговор. Но, учитывая мой график, я тогда не смог. Хотя сейчас у меня график тоже не изменился. Но, как видите, нашел время.

Мы привыкли видеть вас на футбольном поле, а здесь вы на сцене – поете. Это первый ваш вокальный опыт?

Да. Я вообще никогда в жизни не проявлял интерес к вокалу. Даже индивидуально, даже в караоке. Стеснялся. Но оказалось, что определенные данные есть. Есть ряд песен, которые мне по душе, и их можно исполнить.

А где сложнее – в Грифоне на сцене или футбольной форме на поле?

По-разному (смеется). На сцене другие чувства. Я тоже волновался, что и как.

Жене и детям рассказали, что будете участвовать в "Маске"?

Нет, по правилам нельзя. Будет для них сюрприз! В первом сезоне мы многие выпуски смотрели. Знаю, что DZIDZIO меня все ждал и во многих программах говорил, что это Пятов (смеется). На этот раз я его осчастливил.

"Маску" невероятно любят маленькие зрители. А какие семейные традиции есть в вашей семье? Читаете детям сказки, рассказываете истории?

Конечно, мы каждый вечер перед сном читаем. А раз в неделю даже сами придумываем. Дети любят разнообразные сказки, им нравится когда это что-то фантастическое, а герои могут быть разными.

Грифон довольно рано покинул шоу. Хотелось ли вам участвовать дальше?

Я счастлив, потому что это шаг для меня. Костюм просто безумный, судьи в шоке. Но, конечно, обидно немного, хотелось бы пройти дальше.

Мы поняли, что петь на сцене вам понравилось. Можно ли ожидать, что по завершении спортивной карьеры мы увидим вас на телевидении в роли исполнителя или ведущего?

Никогда не говори никогда, все возможно. Я открываю что-нибудь новое для себя. Занимаюсь с медиакоучем дикцией, речью. Если будет выходить и это будет интересно людям – почему нет?

