Андрей Макаревич потроллил россиян фото из 'загнивающей Европы'

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, с 2014 года выступающий против путинского режима, вместе с семьей посетил живописный городок Анси, расположенный в Альпах на юго-востоке Франции. Впечатляющие кадры городских пейзажей, изображающие сказочные улочки чистого и красивого города, послужили рокеру очередным инструментом для троллинга Z-патриотов.

Под фотографиями Макаревич оставил ироничную подпись о "загнивающей Европе", на которую "страшно смотреть". Соответствующее сообщение появилось на странице знаменитости в Facebook.

На обнародованных рокером снимках можно увидеть действительно сказочную архитектуру Анси, больше похожую на нарисованную, чем на настоящую. Здесь же встречаем чистый водоем, много зелени и разнообразных интересных деталей для развлечений и комфорта людей.

"На обратном пути заехали в городок Анси, стоящий на берегу озера с водой, прозрачной, как стекло. Безобразная загнивающая гейропа. Смотреть страшно", – оставил саркастическую подпись артист.

Как известно, нарратив о "загнивающей Европе", где все непременно становятся геями, лесбиянками или другими представителями ЛГБТ-сообщества, – один из самых популярных в стране-террористке. Самое абсурдное, что верят и пропагандируют этот нарратив преимущественно те россияне, которые никогда не выезжали за пределы своего забытого Богом населенного пункта. Вот Макаревич и решил им показать весь этот "произвол" на собственноручно сделанных фото.

На кадрах можно увидеть, что рокер посетил Францию вместе со своей женой, уроженкой Киева Эйнат Кляйн, а также их маленьким общим сыном Эйтаном.

Напомним, ранее Макаревич назвал главное отличие украинцев и россиян. Первые готовы бороться за свою страну, принципы и лучшее будущее, тогда как вторые не способны даже сказать что-либо против своей власти.

Также музыкант послал российских пропагандистов, распространяющих о нем фейки из-за поддержки Украины. К кремлевским "писакам" артист обратился с просьбой "отвалить" от него.

До этого Макаревич объяснял, почему не может находиться на родине и живет за границей. По словам звезды, в России ему "пахнет г*вном".

Как писал OBOZ.UA, из-за поддержки Украины и резких заявлений в адрес российских властей Макаревича хотят лишить звания народного артиста РФ. С таким предложением выступил глава российского федерального проекта "по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Z-патриот бесится от того, что у "иноагента", который открыто осуждает войну в Украине, до сих пор есть этот "почетный титул".

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