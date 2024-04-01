УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"

Анна Кравчук
Люди
4 минуты
4,3 т.
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из 'загнивающей Европы'

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, с 2014 года выступающий против путинского режима, вместе с семьей посетил живописный городок Анси, расположенный в Альпах на юго-востоке Франции. Впечатляющие кадры городских пейзажей, изображающие сказочные улочки чистого и красивого города, послужили рокеру очередным инструментом для троллинга Z-патриотов.

Под фотографиями Макаревич оставил ироничную подпись о "загнивающей Европе", на которую "страшно смотреть". Соответствующее сообщение появилось на странице знаменитости в Facebook.

На обнародованных рокером снимках можно увидеть действительно сказочную архитектуру Анси, больше похожую на нарисованную, чем на настоящую. Здесь же встречаем чистый водоем, много зелени и разнообразных интересных деталей для развлечений и комфорта людей.

Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"

"На обратном пути заехали в городок Анси, стоящий на берегу озера с водой, прозрачной, как стекло. Безобразная загнивающая гейропа. Смотреть страшно", – оставил саркастическую подпись артист.

Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"

Как известно, нарратив о "загнивающей Европе", где все непременно становятся геями, лесбиянками или другими представителями ЛГБТ-сообщества, – один из самых популярных в стране-террористке. Самое абсурдное, что верят и пропагандируют этот нарратив преимущественно те россияне, которые никогда не выезжали за пределы своего забытого Богом населенного пункта. Вот Макаревич и решил им показать весь этот "произвол" на собственноручно сделанных фото.

Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"

На кадрах можно увидеть, что рокер посетил Францию вместе со своей женой, уроженкой Киева Эйнат Кляйн, а также их маленьким общим сыном Эйтаном.

Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"
Андрей Макаревич потроллил россиян фото из "загнивающей Европы"

Напомним, ранее Макаревич назвал главное отличие украинцев и россиян. Первые готовы бороться за свою страну, принципы и лучшее будущее, тогда как вторые не способны даже сказать что-либо против своей власти.

Также музыкант послал российских пропагандистов, распространяющих о нем фейки из-за поддержки Украины. К кремлевским "писакам" артист обратился с просьбой "отвалить" от него.

До этого Макаревич объяснял, почему не может находиться на родине и живет за границей. По словам звезды, в России ему "пахнет г*вном".

Как писал OBOZ.UA, из-за поддержки Украины и резких заявлений в адрес российских властей Макаревича хотят лишить звания народного артиста РФ. С таким предложением выступил глава российского федерального проекта "по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Z-патриот бесится от того, что у "иноагента", который открыто осуждает войну в Украине, до сих пор есть этот "почетный титул".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!