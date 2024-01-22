Андрей Макаревич послал российских пропагандистов, распространяющих о нем фейки из-за поддержки Украины

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, открыто поддерживающий Украину в войне с Россией и осуждающий путинский режим, послал пропагандистов, распространяющих о нем фейки. К кремлевским "писакам" артист обратился с просьбой отвалить от него.

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Гневным постом Макаревич поделился на своей Facebook-странице. Несмотря на то, что музыкант уехал из РФ 2 года назад, его имя часто звучит в громких заголовках российских СМИ.

По словам певца, он уже давно ничего не пишет ни о стране-агрессорке, ни о ее гражданах, а о возвращении вообще и не "заикался". "Дня не проходит, чтобы не летела в мою сторону какая-нибудь какашка – то я голодаю, то опять кого-то оскорбил, то попросился обратно, то вдруг умер. От*битесь уже, в самом деле", – написал Макаревич.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Макаревича требуют лишить звания народного артиста РФ и всех выплат из-за поддержки Украины. Такое предложение выдвинул глава российского федерального проекта "по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин, который бесится от того, что "иноагент" до сих пор имеет этот "почетный титул". Подробности – читайте в нашем материале.

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