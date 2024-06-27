Фронтмен группы Our Atlantic вступил в ряды ВСУ и раскрыл, как его мобилизовали

Украинский музыкант, лидер группы Our Atlantic Виктор Байда мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Вскоре он отправится на военные учения.

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Об этом артист рассказал в Instagram, не упустив из виду некоторые неприятные подробности своего опыта пребывания в центре территориального комплектования. Военно-врачебную комиссию артист прошел еще 19 июня.

Певец рассказал, что его "с трудом" довезли в поликлинику из-за того, что авто полиции, в которое "запаковали" музыканта, ломалось. Тремя машинами Виктора Байду и других мобилизованных довезли на ВВК.

"Приехав в ТЦК, нам сказали ждать и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информации нам почти не предоставили. Объединившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Несмотря на превышение полномочий полиции и ТЦК, вопроса здесь только в Минобороны, которое не может решить проблемы мобилизации на третьем году полномасштабного вторжения", – сказал артист.

Уже вечером мужчины ждали, когда их увезут в распределительный пункт. Как написал фронтмен Our Atlantic в комментариях, сейчас он готовится к военным учениям.

Несмотря на все озвученные им проблемы, музыкант готов защищать страну от врага.

Напомним, группа Our Atlantic из Умани стала одним из финалистов национального отбора на Евровидение 2022. Барабанщик коллектива Алексей Быков уже давно служит в армии и защищал Киев от россиян.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время прохождения ВВК Виктор Байда встретил украинского ведущего Владимира Остапчука, якобы получившего отсрочку после телефонного звонка другу в Верховной Раде.

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