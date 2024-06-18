Актриса театра Леси Украинки присоединилась к рядам ВСУ и рассказала, с какими проблемами пришлось столкнуться

Украинская актриса Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Мария Агапитова присоединилась к Вооруженным силам Украины. Мобилизироваться ей было сложно, но наиболее проблемным стал сбор всего военного снаряжения.

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В Facebook актриса показала себя в военной форме в окопе. Она наконец-то осуществила свое желание, которое обдумывала еще с начала полномасштабного вторжения России.

"В 2022 году, стоя в огромной очереди в ТЦК, меня не взяли со словами "Придет и твое время". Вот оно и пришло! Я встаю на защиту своей страны! Но для этого мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену", – сообщила актриса.

Она призналась, что быть женщиной в армии действительно сложнее, чем может казаться на первый взгляд. Государство не поставляет женскую анатомическую одежду, поэтому приходится носить мужскую форму.

"Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет. А ужаснее всего, что для женщин все вдвое дороже", – пожаловалась Агапитова.

Подписчики актрисы поддержали ее отважное решение в комментариях:

"Маша, ты невероятная!"

"Береги себя. Ты крутая".

"Спасибо тебе! Береги себя!"

"Ты моя любовь! Невероятная девушка".

"Мария, спасибо за Ваше решение и за службу!"

"Маша! Ты такая смелая! Спасибо тебе!"

Также было известно, что режиссер Елена Апчел мобилизовалась в ВСУ. Она четыре года жила в эмиграции, но не выдержала и вернулась защищать Родину с оружием в руках.

Ранее OBOZ.UA писал, что актеры Театра на Подоле Юрий Фелипенко и Константин Темляк пополнили ряды украинских защитников. Свое решение они не агитировали, а лишь опубликовали несколько кадров с военной подготовки и рассказали, как проходят обучение.

В частности, известный певец и писатель Сергей Жадан показал фото в военной форме и рассказал, что присоединился к Нацгвардии после того, как сетью облетели слухи о его смене рода деятельности.

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