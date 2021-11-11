Андре Тан рассказал, что помогает ему пережить развод: ко мне пришло озарение

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как ему удается пережить развод с женой, с которой прожил 9 лет в браке и расстался в мае этого года. По словам знаменитости, он попробовал духовные практики, вместо "алкоголя и разврата".

Соответствующую серию постов он опубликовал на личной странице в Instagram. Он отметил, что провел чуть больше недели в полном молчании, не ел мясо, молочные продукты, а также не смотрел никому в глаза (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вместо алкоголя и блудства — цигун, аяуаска и йога", – написал Андре Тан.

Он добавил, что опробовал коллективный "ретрит" (вид духовной практики).

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"Группу незнакомых людей вывозят в горы и отбирают все телефоны. Ты полностью изолирован в молчании. Ты не имеешь права ни с кем говорить, обниматься или даже смотреть в глаза", – написал модельер.

Он добавил, что утро начиналось с динамичной медитации, когда группа танцевала "до последней капли пота". Во время духовной практики он не употреблял мясо, яйца или молочные продукты, а вместо этого кушал бобы и салаты.

"Единственная коммуникация за день — это 15-минутное общение с твоим партнером-зеркалом, которому ты высказываешь все, что пережил и осознал за день", – подчеркнул известный дизайнер.

Андре Тан отметил, он настолько устал, что готов был уехать через три дня со старта "ретрита", однако пересилил себя и остался.

Вскоре модельер опубликовал еще один пост, в котором рассказал о своем "озарении на ретрите".

"Итак, после того, как на 3 день я пережил микро-кризис и чуть не уехал с ретрита, я начал чувствовать изменения", – подчеркнул Тан.

По его словам, он почувствовал легкость и "мозг начал работать так, как никогда раньше".

"На 5 день мы вышли на прогулку, я сел на траву и обратил внимание на корову с колокольчиком. Я будто влип в нее, смотрел, наверное, минут 5. Но потом я закрыл глаза, снова открыл и понял, что передо мной такие горы! Такая природа! Все как в жизни — зацикливаешься на какой-то мелочи, но у тебя нет масштабных планов", – вспоминает Андре Тан.

Модельер признался, что в ходе медитации ему пришла идея новой коллекции спортивной одежды.

"Так, как мы постоянно ходили в спортивных штанах и худи. Это одежда "для души". Сакральные принты я даже успел зарисовать в своем блокноте! Но потом ко мне пришел главный инсайт. Тот самый, который мучал меня всю жизнь", – подытожил дизайнер.

Однако о каком "инсайте" идет речь, Андре Тан не рассказал. Он лишь отметил, что об этом можно будет прочитать в следующем посте.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – 39-летний украинский модельер родом из Харьковской области. С 2002 года принимает участие в Украинской неделе моды — Ukrainian Fashion Week со своим брендом "ANDRE TAN", который был создан в 2000 году. В 2019 году стал президентом Ukrainian Fashion Council.

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