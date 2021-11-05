Андре Тан назвал самый уродливый цвет в мире. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан показал цвет Pantone 448 C, который австралийские маркетологи назвали самым уродливым в мире. Это темный "болотный" оттенок смеси зеленого и коричневого.

Соответствующий пост модельер опубликовал на своей странице в Instagram. "Говорят: красота спасет мир. Тут же вышло с точностью до наоборот!" – пошутил он.

Дизайнер указал на то, что множество топовых маркетологов из разных стран мира вкладываются в исследования привлекательности цветов для покупателей. Однако в Австралии провели противоположный эксперимент, определив, какой оттенок самый отталкивающий.

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По словам украинца, люди, впервые видевшие Pantone 448 C, описывали его как "отталкивающий, ужасный, грязный, у некоторых он даже ассоциировался со смертью".

Андре Тан признался, что у него цвет также вызывает неприятные ассоциации с болотом и грязью.

"В этом цвете в Австралии стали оформлять пачки сигарет, чтобы они выглядели менее привлекательно и, следовательно, чтобы снизить количество курящих людей в стране. Также на упаковку добавили неприятные картинки с последствиями курения. И знаете, что? Это сработало! Люди реально стали курить меньше", – рассказал знаменитый дизайнер.

Коротко о знаменитости:

Украинский модельер Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в Харьковской области в 1982 году.

С детства был неравнодушен к миру моды, поэтому в 11 лет стал посещать курсы кройки и шитья.

Был занесен в Книгу рекордов Украины, как самый молодой дизайнер страны.

В 2012 году женился на Алине Харечко, а уже в 2016-м у пары родилась дочь София.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре Андре Тан и телеведущая Катя Осадча представили совместную осеннюю коллекцию. На подиуме модели продемонстрировали уютные свитера, элегантные костюмы, изысканные платья, юбки и многое другое.