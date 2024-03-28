Анастасия Приходько впервые прокомментировала трагедию в Трускавце и назвала причину смерти своего концертного менеджера Григория Красницкого

Известная украинская певица Анастасия Приходько впервые прокомментировала смерть своего концертного менеджера Григория Красницкого, которому стало плохо во время выступления артистки в Трускавце. Звезда, едва сдерживая слезы, записала видео с теплыми словами об умершем, а также впервые озвучила причину его смерти.

Как отметила исполнительница, ее менеджеру и близкому другу стало плохо во время концерта, поэтому она не смогла допеть три последних песни в программе. Умер Григорий уже в карете "скорой помощи" в результате обширного инфаркта. Медики, к сожалению, уже ничего не смогли сделать. Видео с теплыми воспоминаниями об умершем, а также хронологией последних трех дней, Приходько разместила на личной странице Facebook.

"Вчера состоялись похороны Григория Красницкого – моего турменеджера и моего друга. Друга с большой буквы. Таких людей, что в шоу-бизнесе нет, и не знаю, будут ли. Он преданно работал. Он больше всего любил свою работу. И он просто жил проектом Анастасия Приходько. Мы сделали более 70 концертов с ним. И каждый город мы запоминали. Это было крайне сложно, это было тяжело. Но он всегда мне говорил, что проект Анастасия Приходько – это лучший проект в мире. Он всегда меня поддерживал, когда даже я не верила в себя", – начала певица.

Приходько подтвердила, что менеджер умер внезапно 25 марта в городе Трускавец. На месте событий дежурил реаниматолог из Киева, который предоставил мужчине первую медицинскую помощь, однако, к сожалению, спасти его все же не удалось. Тело Григория доставили в Житомир, где, очевидно, и похоронили.

"Умер он не в начале программы, а почти в конце... Мы 40 минут ждали скорой, и есть какие-то определенные обстоятельства, которые я не могу рассказывать в памяти Григория. Но в карете скорой он умер. Потом был очень сложный период того, чтобы решить все и решить как можно быстрее... Мы достойно доставили тело, в гробу, катафалк, все как у Бога написано, и вчера состоялось его захоронение на третий день. Поэтому я благодарю неравнодушных людей, которые были во время концерта, которые пытались оказывать помощь, пытались что-то сделать, утешить", – прокомментировала звезда.

В заключение она добавила: "Для меня это действительно очень большая потеря. Умер он от обширного инфаркта и, к сожалению, ничего не могли сделать".

На видео певицы отреагировала дочь Григория Красницкого. В комментариях она щемяще написала: "Это мой папа. Огромная боль и пустота. Навсегда в моей памяти и сердце". Приходько ответила девушке: "Обнимаю тебя крепко".

Напомним, ранее полиция Львовской области подтвердила смерть мужчины во время концерта Анастасии Приходько в Трускавце и рассказала первые подробности.

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