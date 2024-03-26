На концерте Анастасии Приходько в Трускавце произошла трагедия

Украинская певица Анастасия Приходько в соцсетях сообщила, что во время ее концерта в Трускавце произошла трагедия. Артистка не раскрыла подробностей, но новость вызвала бурное обсуждение в сети.

По данным RegioNews, во время шоу скончался менеджер исполнительницы. Инцидент произошел во Дворце культуры им. Т.Шевченко, где была запланирована программа звезды "Холодно".

"Сегодня случилась огромная трагедия у меня на концерте в Трускавце. Сейчас без комментариев", – написала певица на русском языке, очевидно, в состоянии шока.

Это была ее единственная реакция на трагедию, поэтому подписчикам осталось только ждать новостей и обсуждать заявление исполнительницы на форуме. Впрочем, ничего конкретного там не написали.

В СМИ просочилась информация, что после исполнения третьей песни артисткой ее менеджер скончался "прямо на виду у зрителей в зале". Сообщается также, что все произошло внезапно.

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