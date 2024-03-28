Полиция рассказала подробности смерти концертного менеджера Анастасии Приходько в Трускавце

Полиция Львовской области подтвердила смерть человека во время концерта певицы Анастасии Приходько в Трускавце. Трагедия произошла 25 марта незадолго после начала события во Дворце культуры имени Т. Г. Шевченко. Певица успела исполнить всего три песни из новой программы "Холодно". Пиарщик Приходько подтвердил, что умер ее концертный менеджер, сама артистка пока ничего не прокомментировала.

Как рассказали украинским медиа в ГУ Нацполиции во Львовской области, мужчине неожиданно стало плохо. Тогда работники сразу вызвали скорую помощь, которая по прибытию констатировала смерть человека. Спасти его не удалось.

"Событие действительно имело место, 25 марта, на одном из концертов в городе Трускавец. От медиков поступило сообщение, что умер мужчина. На место происшествия были направлены представители правоохранительных органов. Во время осмотра на теле личности признаков насильственной смерти обнаружено не было. Нынче личность умершего установлена. В настоящее время тело направили на экспертизу, которая определит причину смерти. Обстоятельства выясняются", – сообщила Светлана Добровольская, начальник отдела коммуникаций Нацполиции во Львовской области.

В частности, пиарщик певицы, Кирилл, подтвердил смерть концертного менеджера: "Да. Это был концертный менеджер Анастасии Приходько". Происшествие произошло в зрительном зале.

Напомним, 25 марта Анастасия Приходько сообщила в Instagram, что у нее случилась трагедия. Певица не стала что-либо объяснять и отказалась от комментариев.

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