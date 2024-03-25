Ей всегда будет 32: заплаканная alyona alyona сообщила о смерти близкого человека

Украинская репер alyona alyona рассказала о трагедии, связанной с ее близким человеком. В возрасте 32 лет из жизни ушла подруга исполнительницы Светлана, с которой они вместе учились в Переяслав-Хмельницком государственном педагогическом университете.

Об этом звезда сообщила в Insta-stories. Расстроенная alyona alyona вышла в соцсети со столичного центрального вокзала, сказав, что направляется в Барышевку, Киевской области, чтобы попрощаться с подругой.

"Сегодня будут похороны моей подруги Светланы. Мы со Светланой вместе учились в Переяславе, в параллельных классах учились... Но так сложилось, что в 32 года, после осложнений, после операции она умерла", – рассказала репер. Она призвала донатить, репостить и пожелала, чтобы сердца молодых людей не прекращали биться в груди.

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