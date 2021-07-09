Анастасия Приходько призналась, что бывший муж изменял ей, а она прощала

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что смогла бы простить измену только один раз. Как оказалось, бывший муж артистки изменял ей, и она все прощала.

Нынешнему возлюбленному знаменитость полностью доверяет и уверена, что он очень надежный человек. В случае, если супруг предаст ее, она все равно продолжит быть с ним вместе. Об этом звезда рассказала в интервью "СЛАВА+" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если он полюбит другого человека, то я его отпущу. Если же у него произойдет физиологическая связь, то я прощу, потому что мне намного дороже все то, что мы прошли, а это – бес попутал", – сказала Приходько.

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Певица также отметила, что она никогда не изменит своему мужу.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть трое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, 6-летний сын Гордей и сын Лука от второго супруга, бизнесмена Александра.

Напомним, ранее украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько, которая недавно родила ребенка, рассказала о сложных отношениях с российским композитором и продюсером Константином Меладзе. Артистка заявила, что не хочет пиариться на теме сексуальных домогательств, но когда-то обязательно поставит точку в этой истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Приходько рассказала несколько неизведанных фактов из ее жизни. Артистка призналась, что лежала в психбольнице еще в юном возрасте, а также подумывала сменить пол.

Также мы писали, что Приходько живет в большом двухэтажном загородном доме, общая площадь которого составляется 200 кв. м. На территории есть зона отдыха с мангалом, а также бассейн, на обустройство которого артистка потратила около 15 тысяч гривен.