"Не думайте, что звезды не пьют": Приходько поделилась советами, как "выжить" в похмелье

Популярная певицаАнастасия Приходько рассказала, что избавиться от похмелья ей помогает отдых и употребление большого количества воды. Звезда призналась, что иногда может выпить, но празднование Нового года для нее проходит без алкоголя – потому что этот день артистка проводит с детьми.

Как стало известно OBOZREVATEL, об этом звезда гипершоу "Маска" рассказала на съемочной площадке концерта "Музыкальная платформа", который выйдет на телеканале "Украина" в 00:00 в субботу, 1 января. В этой передаче Приходько впервые исполнит песню "Подруга".

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Когда знаменитость попросили дать несколько советов от похмелья, она пошутила: "Надо лежать и тихонько умирать (смеется, – ред.). Еще не придумали целебного зелья. А если серьезно – пить много воды, есть супчики, побольше сладкого и отдыхать".

Украинская певица отметила, что зимние праздники проведет в кругу родных, максимально сконцентрировавшись на детях, поэтому алкоголю и взрослым забавам в это время места не будет.

"Не могу себе позволить громкие празднества, ведь у меня трое деток. Даже представить сложно, чтобы я хорошо выпила, а девятимесячный ребенок смотрел на меня", – сказала артистка.

Приходько отметила, что для нее Новый год – это единственный праздник, когда она полностью отказывается от крепких напитков.

"Не думайте, что звезды святы и никогда не пьют. Конечно, пьют. Тем более, я такой человек – когда немного выпью, становлюсь веселой, радостной, не агрессивной. Но никогда не знаешь, будет ли на утро плохо. Сейчас – весело, а дальше – кто знает. Всякое же бывает", – поделилась Анастасия.

Добавим, что на сцене "Музыкальной платформы" также появятся Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Ирина Билык, Сергей Мироненко, Сергей Бабкин, Анна Тринчер, группы "Антитела", "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – 34-летняя украинская певица, заслуженная артистка Украины, общественный и политический деятель. Родилась в 1987 году в Киеве.

Принимала участие в российском проекте "Фабрика звезд 7", сотрудничала с Константином Меладзе. Также представляла Россию на конкурсе "Евровидение" в 2009 году с песней "Мамо".

Строила отношения с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой, от которого родила дочь Нану (2010).

В 2013-м вышла замуж за другого и через два года родила сына. В 2021-м стала мамой в третий раз.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Приходько показала своего младшего ребенка – сына Луку. Она рассказала, какой у мальчика характер.

Известно, что певица вместе с семьей проживает в большом доме в селе Крюковщина под Киевом. Участок в 600 м.кв. был оформлен на знаменитость в 2018 году. Как выглядит жилище – смотрите по ссылке.