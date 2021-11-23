В сеть попало видео шикарного особняка Анастасии Приходько под Киевом

Украинская певица Анастасия Приходько вместе с семьей проживает в большом доме в элитном селе Крюковщина под Киевом. Участок в 600 м.кв. был оформлен на знаменитость в 2018 году.

За такое короткое время там появился двухэтажный коттедж на 200 кв.м. в английском стиле. О том, где живет артистка, выяснили в программе "Викриття" на YouTube-канале "Телеканал LIVE" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Свое жилище частично засветила и сама певица – Приходько не так давно занималась съемками клипа в своем доме. Вероятно, это связано с тем, что звезда ухаживает за маленьким сыном Лукой, которому еще нет и восьми месяцев.

Стоимость подобных коттеджей, как у Приходько, сейчас около 6-7 млн гривен, отметили журналисты.

"На территории ничего лишнего. Перед входом лужайка, паркоместо и качели из лозы в виде коконов", – рассказали журналисты, которые сняли шикарный дом певицы из воздуха.

На территории, которая ограждена высоким забором, есть задний дворик с бассейном, беседкой, террасой, батутом и другими развлечениями для детей.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – 34-летняя украинская певица, заслуженная артистка Украины, общественный и политический деятель. Родом из Киева.

Победила в российском проекте "Фабрика звезд 7" и сотрудничала с продюсером Константином Меладзе. Также представляла Россию на конкурсе "Евровидение" в 2009 году с песней "Мамо".

Строила отношения с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой, от которого родила дочь Нану (2010).

В 2013 году вышла замуж за другого и через два года родила сына. В 2021-м стала мамой в третий раз.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Приходько показала фотографии своего младшего ребенка – сына Луки. Скоро мальчику будет восемь месяцев.