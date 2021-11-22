Приходько познакомила поклонников со своим маленьким сыном: фото малыша

Украинская певица Анастасия Приходько показала фотографии своего младшего ребенка – сына Луки. Скоро мальчику будет восемь месяцев.

34-летняя звезда на своей странице в Instagram написала: "Знакомьтесь, это Лука... Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а еще играть с сестрой и братом". Сайту ТСН она рассказала, что Лука характером и внешне похож на своего папу Александра.

Как высказалась артистка, Лука требовательный, но выставляет претензии "исключительно по факту". Кроме того, малыш наблюдательный, внимательный и уже проявляет ко всему интерес.

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По словам Приходько, 11-летняя сестричка Нана и 6-летний брат Гордей помогают ухаживать за маленьким Лукой. Они смотрят за братиком, когда певица убирает или готовит еду.

"Я ими очень горжусь и благодарю бога за всех!" – сказала исполнительница.

Она добавила, что когда ей нужно отлучится на работу, за Лукой присматривают родители мужа.

Приходько также заявила, что сейчас, в 34, по-другому ощущает материнство, чем когда она родила своего первого ребенка (Нану в 23 года).

Звезда отметила, что сейчас ее эмоции, ощущения и переживания более осознанные.

"Быть мамой в 20 и в 34 это колоссальная разница!.. Я тогда была молодая, сейчас я понимаю, что тогда больше отдавала предпочтение работе: постоянные гастроли, звукозаписывающие студии, интервью, съемки", – призналась она.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – 34-летняя украинская певица, заслуженная артистка Украины, общественный и политический деятель. Родилась в 1987 году в Киеве.

Принимала участие в российском проекте "Фабрика звезд 7", сотрудничала с Константином Меладзе. Также представляла Россию на конкурсе "Евровидение" в 2009 году с песней "Мамо".

Строила отношения с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой, от которого родила дочь Нану (2010).

В 2013 году вышла замуж за другого и через два года родила сына. В 2021-м стала мамой в третий раз.

Ранее OBOZREVATEL писал о свадьбах украинских звезд, которые были на грани срыва. Среди них было и бракосочетание Приходько.