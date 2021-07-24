"Меня обвиняют в том, что я – мужчина": эксклюзивное интервью с Анастасией Приходько

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Анастасия Приходько дала откровенное интервью

Украинская певица и звездный эксперт вокального народного шоу "Співають всі" на канале "Украина" Анастасия Приходько призналась, что регулярно сталкивается с хейтерством из-за якобы "мужского и прокуренного голоса". А некоторые недоброжелатели позволяют себе назвать артистку мужчиной, который сделал операцию по смене пола.

Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. Она также рассекретила, кто помогает ей справляться с трудностями и вдохновляет на свершение грандиозных целей (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

После интервью со Славой Деминым на вас обрушился шквал комментариев. Но на следующее утро вы вышли в эфир и хлестко ответили, на то, что ваш голос сравнили с мужским. Почему именно это вызвало в вас негодование?

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– Дело в том, что меня всю жизнь колют за прокуренный и пропитый голос. Но если посмотреть на меня на кастинге в группу "ВИА Гра", куда я пришла в 16 лет, увидите – пела я также. У меня низкий голос, и я с ним ничего не могу поделать. И меня очень заводит и злит то, что многие не понимают этого и говорят, что он у меня пробуханный, а некоторые даже пишут комментарии, типа я мужчина, который сделал операцию.

Знаете, реакция на что-то красивое у большинства людей одна – в него хотят тыкнуть, залезть и тому подобное. А слыша мой голос и не понимая его, начинают муссировать эту тему. Лишь потому что он не такой, как у всех. Опять я не вписываюсь в коллектив. Коллективы – не моя история!

Анастасия Приходько на фотосессии.

Когда вам задают вопросы о творчестве или характере, вы демонстрируете одно поведение – "Анастасия-броня", а говоря о семье – муже и детях, вы сразу же становитесь легкой и более спокойной, почему?

– Семья для меня – все! Сейчас я смотрю на своего мужа, который постоянно находится здесь в павильоне, тратит время на то, чтобы помочь мне и посидеть с сыном, пока я снимаюсь. В это время он мог бы быть на работе, но все забирает сюда и совмещает уход за малышом со своими делами. Я вижу, что он постоянно решает вопросы в телефоне, ноутбуке. И я понимаю, если будет нужно, не задумываясь, все брошу, и буду помогать ему. Мы с ним как Шерочка с Машерочкой – все время вместе! Для меня это очень ценно!

Анастасия Приходько с детьми.

Анастасия, в вашей семье есть особые семейные традиции и как они появились?

– Конечно есть! Обязательно все праздники должны отмечаться всей семьей. Особенно Новый год – как встретишь, так и проведешь, поэтому мы всегда отмечаем вместе.

Когда выпадают выходные, мы стараемся куда-то поехать с детьми, чтобы уделить им внимание. По возможности в воскресенье едем в церковь – я приучаю их к тому, что есть Бог, что нельзя грешить, а если это случилось – пойди помолись. Не до фанатизма, но, чтобы знали, что там, сверху, кто-то есть и не творили плохих дел.

Если отправляться на отдых – то обязательно с детьми или можете позволить себе уединение с супругом?

– Мы два раза отдыхаем – сначала вдвоем, а потом с детьми.

Певица Анастасия Приходько.

Как вы относитесь к тому, чтобы отдыхать за границей с маленькими детьми? Был ли у вас подобный опыт?

– За границей ни с Наной, ни с Гордеем, тем более с Лукой мы еще не были. Я очень боюсь летать, и конечно же, садить детей в самолет. У меня это вызывает сильную паническую атаку и лишний раз я в самолет не сяду! Мне лучше поехать к морю – Херсон или Одесса, потратить в три раза больше, чем на путевку в Турцию, потому что там люди умудряются и за тысячу долларов найти. Но мне проще потратить в два раза больше и хорошо отдохнуть в Одессе.

Раньше говорили, что, выбирая место в самолете, вы садились в хвосте – якобы там больше шансов выжить, это правда?

– Я искала кучу моментов и услышала, что, если самолет взрывается, хвост отваливается от основного механизма. Из этой оперы – нужно закрыться в туалете, потому что он не развалится или ложиться на пол, если падает лифт. Какие-то бредовые идеи.

Но я очень боюсь летать! Потому что если во время ДТП шансы выжить есть, то во время авиакатастрофы – нет. А после взлета вся надежда только на Бога, пилота и на техника – становится страшно, что я ничего не решаю. Поэтому да, я жуткий аэрофоб! Вплоть до того, что мы с мужем начали интересоваться, как добраться до Италии на машине и т.п. Потому что он знает, что я даже под градусом не сяду в самолет – не могу!

Анастасия Приходько на съемках.

Анастасия, ходят слухи, что на съемках проекта "Співають всі!" вы довольно строги в оценивании участников. А были ли конфликты за кулисами? Коллеги подходят к вам делиться своим мнением?

– Ко мне подходят только те, кто солидарен со мной. Я живу по принципу – жизнь одна и не нужно ее тратить на то, чтобы молчать и не озвучивать свои мысли. Мы же пришли сюда помочь людям. Да, можно соврать, но что дальше? Я за то, чтобы в шоу участвовали талантливые люди, артисты, которые будут бороться за право стоять на этой сцене.

Анастасия Приходько стала судьей шоу.
Анастасия Приходько на вокальном шоу.

Если бы участники пели ваши песни, какой была бы ваша реакция? Вы были бы строже или наоборот?

– Не думаю, что у кого-то это получится! Мои песни спеть невозможно! Они окрашены бархатом моего голоса, эмоциями и жизненными переживаниями. Наверное, это меня только повеселило бы.

Анастасия Приходько в новом образе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько заявила, что смогла бы простить измену только один раз. Как оказалось, бывший муж артистки изменял ей, и она все прощала. Нынешнему возлюбленному знаменитость полностью доверяет и уверена, что он очень надежный человек. В случае, если супруг предаст ее, она все равно продолжит быть с ним вместе.

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