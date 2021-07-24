"Меня обвиняют в том, что я – мужчина": эксклюзивное интервью с Анастасией Приходько

Украинская певица и звездный эксперт вокального народного шоу "Співають всі" на канале "Украина" Анастасия Приходько призналась, что регулярно сталкивается с хейтерством из-за якобы "мужского и прокуренного голоса". А некоторые недоброжелатели позволяют себе назвать артистку мужчиной, который сделал операцию по смене пола.

Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. Она также рассекретила, кто помогает ей справляться с трудностями и вдохновляет на свершение грандиозных целей (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

– После интервью со Славой Деминым на вас обрушился шквал комментариев. Но на следующее утро вы вышли в эфир и хлестко ответили, на то, что ваш голос сравнили с мужским. Почему именно это вызвало в вас негодование?

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– Дело в том, что меня всю жизнь колют за прокуренный и пропитый голос. Но если посмотреть на меня на кастинге в группу "ВИА Гра", куда я пришла в 16 лет, увидите – пела я также. У меня низкий голос, и я с ним ничего не могу поделать. И меня очень заводит и злит то, что многие не понимают этого и говорят, что он у меня пробуханный, а некоторые даже пишут комментарии, типа я мужчина, который сделал операцию.

Знаете, реакция на что-то красивое у большинства людей одна – в него хотят тыкнуть, залезть и тому подобное. А слыша мой голос и не понимая его, начинают муссировать эту тему. Лишь потому что он не такой, как у всех. Опять я не вписываюсь в коллектив. Коллективы – не моя история!

– Когда вам задают вопросы о творчестве или характере, вы демонстрируете одно поведение – "Анастасия-броня", а говоря о семье – муже и детях, вы сразу же становитесь легкой и более спокойной, почему?

– Семья для меня – все! Сейчас я смотрю на своего мужа, который постоянно находится здесь в павильоне, тратит время на то, чтобы помочь мне и посидеть с сыном, пока я снимаюсь. В это время он мог бы быть на работе, но все забирает сюда и совмещает уход за малышом со своими делами. Я вижу, что он постоянно решает вопросы в телефоне, ноутбуке. И я понимаю, если будет нужно, не задумываясь, все брошу, и буду помогать ему. Мы с ним как Шерочка с Машерочкой – все время вместе! Для меня это очень ценно!

– Анастасия, в вашей семье есть особые семейные традиции и как они появились?

– Конечно есть! Обязательно все праздники должны отмечаться всей семьей. Особенно Новый год – как встретишь, так и проведешь, поэтому мы всегда отмечаем вместе.

Когда выпадают выходные, мы стараемся куда-то поехать с детьми, чтобы уделить им внимание. По возможности в воскресенье едем в церковь – я приучаю их к тому, что есть Бог, что нельзя грешить, а если это случилось – пойди помолись. Не до фанатизма, но, чтобы знали, что там, сверху, кто-то есть и не творили плохих дел.

– Если отправляться на отдых – то обязательно с детьми или можете позволить себе уединение с супругом?

– Мы два раза отдыхаем – сначала вдвоем, а потом с детьми.

– Как вы относитесь к тому, чтобы отдыхать за границей с маленькими детьми? Был ли у вас подобный опыт?

– За границей ни с Наной, ни с Гордеем, тем более с Лукой мы еще не были. Я очень боюсь летать, и конечно же, садить детей в самолет. У меня это вызывает сильную паническую атаку и лишний раз я в самолет не сяду! Мне лучше поехать к морю – Херсон или Одесса, потратить в три раза больше, чем на путевку в Турцию, потому что там люди умудряются и за тысячу долларов найти. Но мне проще потратить в два раза больше и хорошо отдохнуть в Одессе.

– Раньше говорили, что, выбирая место в самолете, вы садились в хвосте – якобы там больше шансов выжить, это правда?

– Я искала кучу моментов и услышала, что, если самолет взрывается, хвост отваливается от основного механизма. Из этой оперы – нужно закрыться в туалете, потому что он не развалится или ложиться на пол, если падает лифт. Какие-то бредовые идеи.

Но я очень боюсь летать! Потому что если во время ДТП шансы выжить есть, то во время авиакатастрофы – нет. А после взлета вся надежда только на Бога, пилота и на техника – становится страшно, что я ничего не решаю. Поэтому да, я жуткий аэрофоб! Вплоть до того, что мы с мужем начали интересоваться, как добраться до Италии на машине и т.п. Потому что он знает, что я даже под градусом не сяду в самолет – не могу!

– Анастасия, ходят слухи, что на съемках проекта "Співають всі!" вы довольно строги в оценивании участников. А были ли конфликты за кулисами? Коллеги подходят к вам делиться своим мнением?

– Ко мне подходят только те, кто солидарен со мной. Я живу по принципу – жизнь одна и не нужно ее тратить на то, чтобы молчать и не озвучивать свои мысли. Мы же пришли сюда помочь людям. Да, можно соврать, но что дальше? Я за то, чтобы в шоу участвовали талантливые люди, артисты, которые будут бороться за право стоять на этой сцене.

– Если бы участники пели ваши песни, какой была бы ваша реакция? Вы были бы строже или наоборот?

– Не думаю, что у кого-то это получится! Мои песни спеть невозможно! Они окрашены бархатом моего голоса, эмоциями и жизненными переживаниями. Наверное, это меня только повеселило бы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько заявила, что смогла бы простить измену только один раз. Как оказалось, бывший муж артистки изменял ей, и она все прощала. Нынешнему возлюбленному знаменитость полностью доверяет и уверена, что он очень надежный человек. В случае, если супруг предаст ее, она все равно продолжит быть с ним вместе.