Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинки из-за войны России с Украиной

Известный музыкант из Америки Гавриэль Гейне, который получил музыкальное образование в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, уволился из Мариинского театра с должности дирижера после 15 лет работы. Причиной стала "невозможность отрицать то, что происходит", подразумевая под этим полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает газета New York Times. Слова журналистов подтвердил и сам Гейне, опубликовав новость издания на личной странице в Instagram.

Американский дирижер впервые выступил на сцене одного из величайших театров оперы и балета в Санкт-Петербурге в 2007 году. Тогда его пригласил в Россию художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев, который является близким товарищем президента РФ Владимира Путина. Спустя время, в 2009-м, протеже лидера получил официальное место в штате театра.

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За 15 лет работы Гейне дирижировал на сцене Мариинского театра более, чем 800 представлениями опер, балетов и симфонических произведений.

"Невозможно отрицать то, что происходит. Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место где я хотел бы находиться", – прокомментировал дирижер свое увольнение.

Гейне сообщил Гергиеву о своей отставке 16 апреля, чем очень удивил руководителя, однако тот не стал уговаривать его остаться.

"Он пожал мне руку, обнял и пожелал всего наилучшего. И, конечно же, я поблагодарил его за все", – отметил американский музыкант.

Стоит отметить, что ранее Валерий Гергиев был отстранен от работы руководителя Венского филармонического оркестра в Милане (Италия). Причиной увольнения стала дружба с президентом-диктатором Путиным и поддержка его преступных действий. Руководство Миланского оперного театра "Ла Скала" и мэрия призвала Гергиева выступить против оккупации Украины российскими войсками, в противном случае они прекратят сотрудничество. Маэстро промолчал.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российской оперной певице Анне Нетребко отказали в выступлениях на европейских и американских площадках даже несмотря на осуждение войны в Украине. Более того, новую позицию исполнительницы раскритиковали и на ее родине, отменив запланированные концерты.