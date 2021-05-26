Alyona Alyona в нюдовом белье и ботфортах снялась в новой пародии. Фото

Украинская рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona показала фото, на котором позировала в белье и лаковых ботфортах. На этот раз она спародировала еще одну знаменитость.

Соответствующие кадры артистка выложила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она была запечатлена в белье бежевого цвета, длинных сапогах и с объемным цветком в руке. Волосы у певицы были распущены, а подчеркнули образ яркие аксессуары: наручные часы, сережки и колье на шее.

С помощью новой пародии исполнительница затронула тему, которая для многих является некомфортной – тему секса.

"Секс – это то, о чем стыдно/страшно говорить большинству из нас. Все начинается с детства: сначала нам нельзя говорить об этом с родителями, социум также стесняется, потом с любимым человеком не выходит. Это я еще молчу о детях и половое воспитание, которое в Украине просто отсутствует. Я считаю, что не надо бояться секса, об этом нужно говорить. Как взрослым между собой, так и взрослым со своими детьми", – говорится в сообщении.

Напомним, что Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Ким Кардашьян. Она позировала в одних капроновых колготках, прикрыв интимные части тела руками. Аналогичное фото ранее сделала американская актриса и модель Ким Кардашьян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обнаженная Alyona Alyona повторила образ Карди Би. Она позировала обнаженной, с высунутым языком и объемной прической, сделанной из баночек для напитков.