Alyona Alyona в купальнике и на каблуках показала еще одну пародию

Популярная украинская рэперша и автор песен Alyona Alyona продолжает удивлять фанатов смелыми перевоплощениями. На этот раз она повторила образ еще одной знаменитости, выбрав такой же наряд и аксессуары.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала соответствующий кадр (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Алена Савраненко появилась в слитном купальнике черного цвета и туфлях на каблуке, которые были декорированы длинными шнурками. Свой образ она дополнила распущенными волосами, недавно покрашенными в розовый и фиолетовый оттенки, и минимальным количеством макияжа.

"Когда отмываешь свою репутацию – я слышу шум. Имеет ли артист право публично ошибиться? А как насчет прощения?" – подписала артистка свежий снимок.

Поклонники в комментариях ответили исполнительнице, что если человек искренне осознал свою ошибку, то он точно заслуживает прощения. Вот, что пишут пользователи:

"Если признает ошибку, кроме прощения еще и вдвое больше уважения заслуживает!", "Артист – человек. Конечно, он может ошибаться. В том числе – публично", "Конечно может, он же человек… Вы крутая!".

Напомним, что ранее украинская продюсер Елена Мозговая раскритиковала недавнюю публикацию рэп исполнительницы Alyona Alyona, где та предстала голой, прикрыв часть тела украинским флагом. Она высказалась на счет оголенного фото артистки с государственным флагом, процитировав статью Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Alyona Alyona с флагом показала новую пародию. Она повторила образ американской певицы и актрисы Лиззо, которая позировала полностью обнаженной, прикрыв тело государтсвенным флагом.