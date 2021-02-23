Alyona Alyona снова прибавила в весе и назвала досадную причину

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками видео, на котором рассказала, что из-за травмы на ноге ее вес увеличивается.

По словам знаменитости, сейчас она не занимается спортом из-за процедур и поэтому набирает вес. Об этом Alyona Alyona сообщила на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре рэперша лежит на кушетке в больнице и делает процедуру. Ранее звезда получила травму ноги, которая до сих пор ее беспокоит. Из-за этого Alyona Alyona пришлось восстанавливаться, а также приостановить спортивные тренировки.

Как отметила знаменитость, без спорта ее вес растет "как тесто на дрожжах".

Напомним, Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. 8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Ранее Alyona Alyona на своей странице в TikTok опубликовала короткое видео, в котором пошутила про свой вес. Знаменитость заявила, что избавиться от лишних килограммов ей мешают поздравления от близких и друзей на день рождения.

Также рэперша на отдыхе показала свою фигуру в купальнике. Она отправилась на отдых в Египет, откуда поделилась солнечными снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская рэперша Alyona Alyona повторила известный тренд из приложения TikTok, в котором надела бюстгальтер себе на лицо. Она развеселила своих поклонников, и они засыпали ее комментариями.