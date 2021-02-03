Alyona Alyona на отдыхе показала свою фигуру в купальнике. Фото

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Она отправилась на отдых в Египет, откуда делится солнечными снимками.

Звезда опубликовала в своем Instagram сториз, написав, что она абсолютно счастлива в этот момент. Девушка стоит в черном сдельном купальнике, волосы собраны в тугой пучок, она слегка прищурилась от яркого солнечного света.

"Счастливая Алена. Точка", - подписала селфи исполнительница.

Также она делится с поклонниками видео, снятыми во время вечерних прогулок по Шарм эль Шейху.

Напомним, Alyona Alyona – певица, которая стала известной в 2018 году после дебютного трека "Рыбки". До этого она работала воспитателем в детском саду в Барышевке. Тексты для своих песен пишет с самого детства, однако показать их общественности впервые решилась только в 27 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona надела на лицо бюстгальтер. Она решила повторить известный тренд из приложения TikTok, чем сильно развеселила своих поклонников.