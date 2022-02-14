Alyona Alyona заявила о расставании с парнем

Рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) заявила о расставании с бойфрендом, украинским блогером Yoxden (Денисом). Неожиданное признание 30-летняя знаменитость сделала 14 февраля, в День святого Валентина.

Хип-хоп-исполнительница показала фанатам, что ее валентинка в этот день посвящена не романтике, а любви к Украине. Соответствующий пост появился на Facebook-странице Alyona Alyona. Отметим, что в аккаунте в Instagram, который рэперша ведет более активно, новых сообщений не появлялось.

"Сегодня валентинка выглядит так", – написала звезда в Facebook и обнародовала фото красно-черного сердечка, внутри которого нарисовано очертание украинского трезубца. "P.S. Мы с Денисом остались любящими друзьями", – добавила она.

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Причин расставания и других деталей Alyona Alyona не раскрыла. Отметим, что пара закрутила роман в прошлом году. Звезда не отрицала, что встречается с парнем, и даже делилась с подписчиками тем, что начала жить вместе со своим избранником.

Личность любимого Alyona Alyona долгое время держала в секрете, но потом подтвердила, что он – украинский блогер Денис, известный в сети как Yoxden.

Денис родом из Днепра, но проживает и работает в Киеве. Парень известен в сети своими комедийными роликами о бездомных, наркоманах и т.д. Кроме этого, он занимается собственной карьерой рэпера. Один из клипов ("Будь зі мною") он посвятил Alyona Alyona.

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Коротко о знаменитости:

Алена Савраненко родилась в пгт Капитановка Кировоградской области. Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке и заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. Именно в этот период к ней пришла известность, хотя рэп-тексты Alyona Alyona пишет с детства.

Так, в октябре 2018-го первый видеоклип "Рыбки", опубликованный на YouTube, принес Алене миллионы просмотров и популярность.

Свое 30-летие рэп-исполнительница отметила 14 июня 2021-го. Как выглядела звезда до популярности – смотрите по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona призналась в своем нездоровом отношении к еде – звезда наказывает себя, если съест что-то лишнее. А в декабре знаменитость стала жертвой грабителей, которые вытащили ее бумажник из рюкзака. Инцидент произошел в Киеве.