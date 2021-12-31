Alyona Alyona показала молодую маму своего возлюбленного. Фото

Популярная украинская реп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) показала, как выглядит мама ее бойфренда, тиктокера YOXDEN. Знаменитость вместе с возлюбленным и его родными улетела праздновать Новый год в Турцию.

Соответствующие кадры певица и блогер опубликовали на своих личных страницах в Instagram. Отметим, что они выбрали крупнейший город в стране для отдыха – Стамбул (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, как Alyona Alyona, YOXDEN, его молодая мама и отец летят в самолете и спят. Блогер успел заснять этот момент на камеру.

"Сплю и фотографирую всю семью", – написал тиктокер.

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Далее он показал поближе свою маму, которая удивительно молодо выглядит. А следом и за ней – отца.

Вскоре они прилетели, и рэп-исполнительница продемонстрировала виды Стамбула.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – 30-летняя украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница родом из Капитановки (Кировоградская область). В 2020 году приняла участие в шоу "Танці з зірками". В 2021 году получила приз зрительских симпатий на премии Music Moves Europe Talent Awards. Строит отношения с музыкальным исполнителем, тиктокером YOXDEN (настоящее имя Денис).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певицу Alyona Alyona ограбили в столице Украины. Из ее рюкзака вытянули бумажник.